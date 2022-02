Nel corso dell'ultima giornata di Serie A il Milan ha battuto per 1-0 la Sampdoria ed è riuscita a conquistare provvisoriamente la vetta della classifica. Nonostante questo, però, dalle parti di Milanello non c'è tempo per festeggiare, con la società che continua a essere alle prese con la grana dei rinnovi.

Sono due, in particolari, le situazioni che destano preoccupazione: la prima è quella relativa a Franck Kessié, mentre la seconda è quella che riguarda Alessio Romagnoli, fino a poco più di un anno fa capitano della squadra e oggi a un passo dal dire addio al club.

La partenza a zero dell'ivoriano pare probabile

L'addio più probabile dal Milan è quello di Kessié. La trattativa tra il Milan e l'entourage del giocatore è in fase di stallo, con entrambe le parti che sembrano decise a rimanere sulle proprie posizioni. Kessié, in particolare, continua a chiedere per la firma una cifra vicina agli 8 milioni di euro a stagione. Somma che, però, dalle parti di Milanello considerano decisamente troppo elevata, formulando una offerta che arriva al massimo ai cinque milioni di euro.

La differenza tra domanda e offerta pare molto alta, dunque, al punto che il giocatore e il suo agente iniziano già a guardarsi intorno, in cerca della prossima destinazione. Le pretendenti, d'altronde, non mancherebbero, con il giocatore che piace molto in Italia (si è parlato di un interessamento di Inter e Juventus) ma, soprattutto, all'estero, con Barcellona, Paris Saint Germain e Liverpool che sembrano essere le più determinate a tesserare il giocatore a zero.

Per il difensore centrale la Lazio avrebbe fatto una offerta più alta di quella rossonera

Altrettanto complessa, comunque, sembra la situazione legata al rinnovo di Alessio Romagnoli. Il calciatore, infatti, percepisce attualmente un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione. Anche a causa del minor spazio che gli ha concesso Pioli, il Milan ha proposto un'offerta di rinnovo di circa 2,8 milioni di euro all'anno, ai quali dovranno poi essere aggiunti gli eventuali bonus.

Offerta, però, giudicata troppo bassa dal giocatore e dal suo entourage.

Anche Romagnoli, così come Kessié, ha diverse squadre che sarebbero disposte ad acquistarlo. Tra tutte vi è la Lazio, che avrebbe già formulato una offerta al giocatore pari a 3 milioni di euro più bonus all'anno: una proposta dunque più alta rispetto a quella effettuata dal Milan.

Anche la Juventus di Allegri, comunque, starebbe monitorando la situazione, pronta a sfruttare l'occasione. Il giocatore è gradito dal tecnico toscano, anche se i bianconeri hanno attualmente diversi difensori centrali in rosa, tra cui il nuovo acquisto Gatti, che si unirà al gruppo a partire dalla prossima stagione. Il difensore, per ora, ascolta e valuta tutte le opzioni sul tavolo, in attesa di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.