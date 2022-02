Nelle ultime settimane, la Juventus è riuscita a cambiare pelle anche grazie ai nuovi acquisti. L'inserimento in rosa di Dusan Vlahovic [VIDEO]ha permesso alla squadra di essere più offensiva. Inoltre, DV7 ha trovato una bellissima intesa con Paulo Dybala e Alvaro Morata. Dunque, l'attacco della Juventus sta dando grandi soddisfazioni a Massimiliano Allegri. I bianconeri, però, devono fare i conti anche con il rendimento non ottimale di Moise Kean. Il numero 18 juventino non sta dando i risultati sperati, anche se va detto che non sta trovando molto spazio.

Il suo rendimento non ottimale potrebbe anche spingere la Juventus a cederlo nel mercato estivo.

Kean in ribasso

Moise Kean, la scorsa estate, è tornato a Torino dopo tre anni, ma al momento non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio. Adesso, però, la stagione sta entrando nel vivo, perciò il numero 18 juventino avrà tempo per invertire la rotta. Se però le cose non dovessero cambiare non è da escludere che la Juventus possa pensare di cedere Moise Kean. Infatti, sull'attaccante classe 2000 c'è l'interesse del Paris Saint Germain. I francesi starebbero pensando di riprendere Kean e chissà che non possano proporre ai bianconeri di fare uno scambio con Mauro Icardi. In ogni caso Kean dovrà concentrarsi sui prossimi impegni con la Juventus, ma la sensazione è che anche nel derby di venerdì 18 febbraio l'attaccante azzurro possa partire ancora dalla panchina.

La Juventus prepara il derby

La Juventus, ieri 14 febbraio, ha goduto di una giornata di riposo. Oggi i bianconeri sono tornati alla Continassa per allenarsi in vista del derby. Per questa partita, Massimiliano Allegri ritroverà Federico Bernardeschi ma non avrà a disposizione Giorgio Chiellini, Danilo e Federico Chiesa. Il capitano della Juventus spera di rientrare per la partita del 6 marzo contro lo Spezia.

Dunque, Chiellini salterà anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. La gara contro gli spagnoli è dietro l'angolo, per questo motivo non è da escludere che nel derby ci sia qualche rotazione. Un cambio sarà forzato, visto che Danilo non sarà a disposizione contro il Torino perché squalificato.

Dunque, al suo posto ci sarà Juan Cuadrado. A centrocampo, invece, dovrebbe giocare Denis Zakaria, mentre resta da capire chi riposerà fra Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Tra i titolari, dovrebbe rivedersi anche Arthur. In attacco, invece, ci dovrebbe essere ancora il tridente formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. In ogni caso, la Juventus proseguirà la preparazione anche nei prossimi giorni e domani 16 febbraio la squadra si allenerà al mattino.