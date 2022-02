La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio non solo negli acquisti ma anche nelle cessioni. Sono arrivati Federico Gatti, che rimarrà al Frosinone fino a fine stagione, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, sono partiti invece Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski oltre a Aaron Ramsey. Il vicepresidente della società bianconera Pavel Nedved ha voluto elogiare nell'intervista prima del match Atalanta-Juventus sia l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene che il direttore sportivo Federico Cherubini per il lavoro fatto nel mercato di gennaio.

Ci sarà molto da fare anche a giugno, con la società bianconera che potrebbe effettuare altre cessioni importanti. Gli unici che sembrano certi di una conferma a centrocampo sono Manuel Locatelli, Denis Zakaria e Weston McKennie. Potrebbe partire invece Arthur Melo e Adrien Rabiot, due dei giocatori che più guadagnano con la società bianconera. Soprattutto per il francese la cessione a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Il centrocampista va in scadenza di contratto a giugno 2023. Si è parlato nei mesi precedenti di un interesse concreto di diverse società inglesi, su tutte il Manchester United e il Newcastle.

Se dovessero partire la Juventus potrebbe acquistare Youri Tielemans, centrocampista del Leicester.

Il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe vendere a giugno il cartellino del centrocampista Adrien Rabiot. Il francese va in scadenza di contratto nel 2023 e venderlo a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per ricavare una somma importante sul mercato.

La Juventus potrebbe accontentarsi anche di circa 10 milioni di euro pur di risparmiare sul monte ingaggi circa 7 milioni di euro netti a stagione. Sul francese potrebbe esserci una nuova esperienza professionale in Inghilterra, con Manchester United e Newcastle che potrebbero acquistarlo. Giocatori fisico e di quantità come anche dichiarato da Allegri sarebbe l'ideale per il campionato inglese.

La Juventus potrebbe vendere anche Arthur Melo che poteva trasferirsi all'Arsenal a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro, oltre al fatto che la società bianconera risparmierebbe circa 6 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi. Per quanto riguarda gli acquisti uno dei possibili rinforzi per il centrocampo potrebbe essere il giocatore del Leicester Tielemans.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a giugno almeno un centrocampista ed un difensore, che potrebbero diventare due se dovesse partire De Ligt. Piace molto Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno 2023 e che potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la difesa potrebbe arrivare Alessio Romagnoli ed eventualmente Antonio Rudiger, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con il Milan e il Chelsea a giugno. La Juventus inoltre deciderà se confermare o meno Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione ma è già stato acquistato dalla società bianconera.