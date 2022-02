La Juventus è stata una delle squadre più attive nel mercato di gennaio non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche in ambito cessioni. Sono arrivati Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, investimenti attutiti dalle partenze di Aaron Ramsey (in prestito ai Glasgow Rangers), di Bentancur e Kulusevski al Tottenham. Proprio il centrocampista svedese ha segnato un gran gol e fornito un assist a Kane nella vittoria del Tottenham per 3-2 contro il Manchester City in campionato. Tanti hanno criticato la decisione del direttore generale della società inglese di voler acquistare Bentancur e Kulusevski dalla Juventus per una somma totale fra prestito e riscatto di circa 70 milioni di euro.

A parlare però dello svedese è stato il tecnico che lo ha voluto al Tottenham, ovvero Antonio Conte: ''Lo avevo chiesto quando ero allenatore dell'Inter". L'allenatore pugliese ha spiegato che seguiva da tempo lo svedese sin dai tempi in cui giocava al Parma. Lo avrebbe voluto all'Inter ma alla fine la Juventus decise di fare un investimento importante a gennaio 2020 pagando circa 43 milioni di euro per acquistarlo dall'Atalanta, che era la proprietaria del cartellino.

Il tecnico Conte ha parlato del mancato arrivo di Kulusevski quando era all'Inter

''Kulusevski lo avevo chiesto quando ero all'Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici: ha voluto tagliarmi fuori dall'affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me''.

Queste le dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento all'acquisto di Dejan Kulusevski da parte della Juventus a gennaio 2020. Fu decisivo proprio l'ex direttore sportivo della società bianconera e attuale direttore generale del Tottenham nell'acquisto dello svedese da parte della Juventus. Conte ha parlato di una decisione tecnica ma anche strategica da parte dell'ex dirigente della società bianconera, anche perché Kulusevski avrebbe potuto rinforzare in maniera importante l'Inter, che nella stagione 2020-2021 vinse poi il campionato italiano.

L'acquisto di Lukaku da parte dell'Inter nel 2019

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha svelato un altro presunto retroscena di mercato dell'estate 2019 riguardante Romelu Lukaku, trasferitosi all'Inter. Ha dichiarato: ''Paratici ha provato a comprare la punta belga alla Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo voleva nella sua squadra, in quel momento forse la società bianconera era più forte dell'Inter sul mercato''.