Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è servito, almeno al momento, per migliorare prestazioni e risultati della società inglese in campionato. Il portoghese non è riuscito a dare il suo contributo in maniera importante, visti i 21 match disputati e 9 i gol segnati, l'ultimo dei quali nel recupero del match di campionato contro il Brighton disputatosi il 15 febbraio. Attualmente, il Manchester United è quarto in classifica a 43 punti, ma ha tre match in più rispetto ad Arsenal e Tottenham, che hanno rispettivamente 39 e 36 punti.

Se dovessero vincerle tutte entrambe supererebbero in classifica lo United. Le notizie che arrivano dalla stampa inglese confermano come, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l'Inghilterra. Non mancano le società interessate al suo acquisto. Si parla di Paris Saint Germain, considerando che Kylian Mbappé va in scadenza di contratto a giugno. Il portoghese potrebbe formare con Neymar e Messi il tridente offensivo più forte a livello europeo, anche se l'argentino, negli ultimi match, non sta rendendo come ci si aspettava. Ci sarebbe anche la Roma di Mourinho interessata al portoghese.

Il giocatore Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, se il Manchester United non dovesse qualificarsi alla Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la società inglese a giugno. Il portoghese vorrebbe giocare la massima competizione europea e potrebbe andare a farlo eventualmente nel Paris Saint Germain.

Andrebbe a sostituire Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con la società francese a giugno. Anche la Roma potrebbe ingaggiarlo: il tecnico Mourinho vorrebbe ritornare a lavorare con Cristiano Ronaldo. Molto però dipenderà anche dalla classifica della Roma a fine stagione. Se non dovesse qualificarsi alla Champions League, sembra difficile che il portoghese possa accettare l'offerta della società romana.

Le statistiche stagionali di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Arrivato dalla Juventus negli ultimi giorni del recente Calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro, il giocatore del Manchester United Cristiano Ronaldo ha disputato fin qui una stagione non ideale, almeno nel campionato inglese, e soprattutto in riferimento alla scorsa stagione nella società bianconera. In 21 match disputati, ha segnato 9 gol e fornito 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un match di FA Cup e 5 match in Champions League con 6 gol segnati. Evidente come sia stato molto più decisivo nelle competizione europee rispetto a quelle inglesi.