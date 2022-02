La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza costi di cartellino sono quelli riguardanti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, nel luglio 2019.

A giugno prossimo potrebbero esserci tanti giocatori di qualità che migliorerebbero la qualità della Juventus. Si parla molto dell'interesse concreto per Alessio Romagnoli per la difesa e per Paul Pogba a centrocampo.

Sempre nel Manchester United c'è un altro giocatore in scadenza che potrebbe essere utile sia sulla trequarti che come punta di fascia: Jessie Lingard, che dopo una stagione importante in prestito al West Ham, nel 2020 è ritornato al Manchester United con la speranza di raccogliere più minutaggio.

Però il precoce addio di Solskjaer e l'ingaggio di Rangnick non lo hanno agevolato, per questo difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese. Il giocatore non vorrebbe rimanere nel campionato inglese e potrebbe fare un'esperienza professionale in quello italiano. Fra le società interessate ci sarebbero Inter e Juventus.

Lingard potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Jessie Lingard potrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United a giugno. Il centrocampista inglese ha il contratto in scadenza a fine stagione e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale. In questa stagione ha disputato 16 match con 2 gol segnati.

In tutto ha giocato 291 minuti, per questo sembra difficile la sua conferma. Ci sono diverse società interessate al giocatore, fra queste l'Inter e la Juventus. Lingard potrebbe essere ideale da schierare in un 4-2-3-1 come trequartista, ma anche come punta di fascia in un eventuale 4-3-3. Fra l'altro potrebbe trasferirsi alla Juventus insieme a un suo compagno e amico Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista francese potrebbe decidere di trasferirsi alla Juve. La società torinese potrebbe offrire un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione al francese più bonus che si attiverebbero al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da giorni importanti riguardo la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno.

Dopo il Consiglio d'Amministrazione previsto dal 23 febbraio la società bianconera potrebbe ufficializzare i prolungamento di contratto dei vari Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Il club potrebbe decidere anche del riscatto del cartellino di Alvaro Morata, la Juventus potrebbe offrire all'Atletico Madrid circa 20 milioni di euro per acquistare il giocatore.