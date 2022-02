Martedì 1° marzo alle ore 21 si giocherà Milan-Inter, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. I rossoneri, nei quarti di finale del torneo, hanno battuto a San Siro la Lazio di Sarri con un rotondo 4-0, grazie alle reti di Kessié, Giroud (2) e Leao. I nerazzurri, invece, hanno sconfitto tra le mura amiche la Roma di Mourinho col risultato di 2-0 (Dzeko al 2' e Sanchez al 68').

Dove vederla: il match verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Milan, Giroud e Rebic in lizza per una maglia

Mister Pioli e il suo Milan si trovano in piena bagarre nel massimo campionato italiano, assieme a Inter e Napoli, per la conquista dello scudetto e i rossoneri si troveranno a sfidare i cugini meneghini anche nella coppa nazionale. Tre le pedine del Diavolo che non saranno a disposizione per l'incontro: Tonali per squalifica e Ibrahimovic assieme a Kjaer per infortunio. L'allenatore ex Lazio potrebbe schierare il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. La linea difensiva del Milan potrebbe essere composta, almeno inizialmente, da Tomori e Romagnoli al centro con Calabria che agirà come terzino destro e Theo Hernandez che si piazzerà sul fronte opposto.

Bennacer e Kessié, invece, occuperanno probabilmente la linea mediana rossonera. Sulla trequarti campo, inoltre, i titolari dovrebbero essere Saelemaekers, Leao e uno tra Brahim Diaz e Krunic, col calciatore bosniaco classe '93 che pare leggermente avanti nelle gerarchie. Altro dubbio, in ultimo, potrebbe riguardare il vertice d'attacco che vedrà il ballottaggio di Giroud e Rebic, con l'attaccante ex Eintracht che sembra favorito per una maglia.

Inter, out Correa

Simone Inzaghi e la sua Inter mancano la vittoria, tra gare di Serie A e Champions League, da quattro turni e l'occasione di tornare a far bottino pieno proprio del derby della Madonnina è ghiotta. Per provare a battere il Milan, l'allenatore nerazzurro potrebbe scegliere ancora una volta il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore.

Il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Cerniera di centrocampo che sarà composta, c'è da scommetterci, da Darmian e Perisic che agiranno come ali, mentre a far da scudo in mezzo dovrebbero pensarci Barella, Brozovic e Calhanoglu. Assieme a Lautaro Martinez in attacco, infine, ci saranno Dzeko e Sanchez a contendersi una maglia da titolare, col calciatore ex Roma che pare avere qualche chance in più per scendere i campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Milan-Inter:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez, Bennacer, Kessié, Leao, Saelemaekers, Krunic (Diaz), Rebic (Giroud). Allenatore: Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, L. Martinez, Dzeko (Sanchez). Allenatore: Inzaghi.