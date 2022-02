L'Inter sarebbe molto impegnata sul fronte mercato ed avrebbe intenzione di potenziare la rosa in vista della prossima stagione. La sconfitta maturata contro il Sassuolo ha sicuramente fatto scattare l'allarme anche perchè caratterizzata dall'assenza di Marcelo Brozovic. Il croato, che non ha fatto parte della gara per scontare la squalifica, dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e gli dovrebbero essere garantiti circa sei milioni di euro annui. Inoltre,la società avrebbe intenzione di ingaggiare un calciatore dalle caratteristiche simili così da avere il ruolo coperto se il numero 77 dovesse saltare qualche gara.

Al termine della stagione si ingaggerà un playmaker che verrebbe scelto tra Florian Grillitisch ( in scadenza con l'Hoffenheim, molto forte fisicamente ed apprezzato da Roma e Napoli), Paredes ( in scadenza nel 2023 ma seguito in particolar modo dalla Juventus), Granit Xhaka ( che ha rinnovato fino al 2024 durante la scorsa estate ma in uscita perché Arteta vorrebbe un altro profilo), Sofyan Ambrabat (che non sta trovando molto spazio nella Fiorentina di Vincenzo Italiano). L'ex Verona verrebbe preso in considerazione perché rappresenterebbe un'operazione low cost per la quale sarebbe ipotizzabile anche un prestito con diritto di riscatto.

L'Inter penserebbe al pacchetto Scamacca-Frattesi

La società nerazzurra avrebbe accelerato i contatti con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista e del giovane attaccante Frattesi.

Un'operazione che tra ingaggi e prezzi dei rispettivi cartellini potrebbe toccare quota cento milioni di euro. L'ex Genoa avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro e dovrebbe firmare un contratto da cinque milioni di euro su base quinquennale mentre l'ex Monza, valutato circa venticinque milioni di euro dovrebbe accettare un quinquennale da circa tre milioni di euro all'anno.

Sarebbe poi anche possibile cercare di abbassare le pretese economiche degli emiliani con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. I nomi più gettonati sarebbero quelli di Ionut Radu e Andrea Pinamonti. Il portiere avrebbe già chiesto di essere ceduto perché vorrebbe giocare con maggiore continuità dopo essere stato posto ai margini del progetto in questi ultimi anni.

L'attaccante, che piacerebbe anche al Monza, non dovrebbe restare all'Empoli e potrebbe rappresentare il sostituto di Scamacca proprio nello scacchiere tattico che del Sassuolo. La squadra emiliana avrebbe espresso degli apprezzamenti anche per il giovane difensore Lorenzo Pirola, ora al Monza ma di proprietà dell'Inter.