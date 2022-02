La Juventus è stata protagonista di un match deludente contro il Torino. Un pareggio che evidentemente incrementa anche i rimpianti per i bianconeri, che avrebbero potuto guadagnare tre punti all'Inter e all'Atalanta e 2 punti al Milan. I bianconeri però sono attualmente al quarto posto con un +3 sui bergamaschi anche se quest'ultimi hanno un match in meno. Di certo la Juventus non sta avendo un momento facile per quanto riguarda gli infortuni. Contro il Torino oltre a Bonucci e Chiellini ha dovuto saltare il match anche Rugani, sostituito dal Alex Sandro che ha giocato in un ruolo non suo, quello da difensore centrale.

Il brasiliano ha giocato a fianco di de Ligt, protagonista di un grande match e del gol del vantaggio dei bianconeri. L'olandese è stato uno dei migliori in campo per i bianconeri, con i sostenitori della Juventus che lo reputano attualmente il capitano del futuro.

Nell'intervista post partita il difensore ha dichiarato che i bianconeri volevano vincere contro il Torino, sottolineando però che nonostante le assenze la difesa ha retto molto bene. Elogi ad Alex Sandro, che ha dovuto giocare da centrale. Contro il Villarreal non ci saranno Bonucci e Chiellini, oltre a Dybala. Per questo si è parlato anche della possibilità che de Ligt possa essere il capitano della Juventus. Il difensore ha risposto che non pensa sarà così, anche perché la fascia di capitano viene assegnata in base dalla presenze effettuate alla Juventus.

Il giocatore de Ligt ha dichiarato che difficilmente sarà capitano contro il Villarreal

''Io capitano contro il Villarreal? Non credo. Nella squadra la fascia spetta a chi ha giocato più gare e davanti a me ci sono tanti altri calciatori. Devo prima fare qualche altro anno qui''. Queste le dichiarazioni di Matthijs de Ligt in una recente intervista.

Il difensore ha sottolineato che difficilmente sarà capitano in Champions League considerando le assenze dei vari Bonucci, Chiellini e Dybala proprio perché alla Juve contano le presenze. Di certo i tifosi sperano che il difensore possa veramente fare qualche altra stagione alla Juventus, considerando le tante indiscrezioni di mercato che lo riguardano.

Si parla infatti di un interesse concreto di diverse società per il difensore. La società bianconera però potrebbe chiedere i 125 milioni di euro della clausola di rescissione per lasciare partire.

Il difensore de Ligt potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus

Se la Juventus dovesse qualificarsi alla Champions League non è da scartare la possibilità che rimanga in bianconero anche nella stagione 2022-2023. In tal caso potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società fino a giugno 2026, adeguando l'ingaggio. La Juventus potrebbe inserire dei bonus facilmente raggiungibili offrendo una base d'ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di euro, con il giocatore che andrebbe a guadagnare 12 milioni di euro a stagione.