L'Inter, chiusa la campagna acquisti con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo, avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate per anticipare anche la concorrenza. Nel mirino dei nerazzurri il primo obiettivo sarebbe Gleison Bremer per rinforzare la difesa, nonostante il rinnovo di contratto firmato con il Torino e ufficializzato nella giornata di ieri. Anzi, ci sarebbe anche una sorta di promessa con il patron dei granata, Urbano Cairo.

Anche il Napoli avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate e gli azzurri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco.

Il nome nuovo finito nel mirino del club partenopeo sarebbe quello di Alvaro Morata.

L'Inter insiste per Bremer

Ieri il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto di Gleison Bremer, precedentemente in scadenza a giugno 2023. Nonostante ciò, però, non si placano i rumors su una sua possibile cessione in estate. Anzi. il gesto del centrale brasiliano sarebbe di riconoscenza verso il club che lo ha lanciato nel grande calcio, per dargli anche una forza maggiore in sede di trattativa.

Su di lui resta il forte interesse dell'Inter, che lo avrebbe individuato come potenziale sostituto di Stefan De Vrij, che piace molto in Premier League. A favorire il passaggio in nerazzurro ci sarebbe anche una sorta di promessa che avrebbe fatto il patron, Urbano Cairo, all'entourage del giocatore, secondo Calciomercato.com, di lasciarlo partire qualora arrivasse una proposta di 25-30 milioni di euro.

Anzi, il rinnovo potrebbe dare anche maggiori margini a Ausilio e Marotta, che potrebbero provare a prendere il classe 1997 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La valutazione, comunque, dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni ma nell'affare potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

In questo senso, occhio ai vari Dalbert, Pinamonti e Pirola, seppur con valutazioni ben diverse, in prestito rispettivamente a Cagliari, Empoli e Monza.

Napoli su Morata

Oltre all'Inter, anche il Napoli avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. Gli azzurri sono in cerca di un rinforzo in attacco dopo l'addio di Lorenzo Insigne e i dubbi sulla permanenza di Dries Mertens.

Nel mirino sarebbe finito Alvaro Morata, che ha una situazione molto complessa. Lo spagnolo è in prestito alla Juventus, che ha versato 20 milioni per tenerlo in rosa in questi due anni e ha un diritto di riscatto fissato a 35 milioni. I bianconeri vorrebbero ottenere uno sconto dall'Atletico Madrid in modo da trattare direttamente con i partenopei. La Juve, infatti, vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Koulibaly, ma per convincere De Laurentiis, oltre al cartellino dello stesso Morata, servirà un conguaglio di almeno 30 milioni di euro.