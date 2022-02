La Juventus, in questi giorni, si sta allenando in vista della ripresa del campionato. I bianconeri per la gara contro il Verona potranno contare sui nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Il tecnico livornese schiererà subito il suo numero 7 tra i titolari, ma non è da escludere che punti anche sullo svizzero. Infatti, per la gara contro il Verona non ci sarà lo squalificato Manuel Locatelli. Perciò anche Denis Zakaria ha ha grandi chance per essere in campo dal primo minuto.

La Juventus di Vlahovic

La Juventus nella gara di domenica 6 febbraio punterà subito sul suo grande acquisto: Dusan Vlahovic.

Il numero 7 juventino guiderà l'attacco di Massimiliano Allegri. Vlahovic dovrà portare quei gol che sono mancati in questi mesi. Per la gara contro il Verona, l'attacco della Juventus sarà formato certamente dal bomber serbo e da Alvaro Morata, resta da capire chi completerà il reparto. Infatti, Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a Juan Cuadrado con Paulo Dybala inizialmente in panchina. Infatti sembra difficile che il tecnico livornese si affidi subito ad un tridente pesante poiché prima la squadra deve trovare il giusto equilibrio. La Juventus ha anche alcuni dubbi a centrocampo vista l'assenza di Manuel Locatelli. Al suo posto dovrebbe esserci Arthur e al fianco del brasiliano ci sarà anche Adrien Rabiot.

Mentre il terzo posto se lo contendono Weston McKennie e Denis Zakaria. L'americano è reduce dagli impegni in nazionale mentre lo svizzero ha già avuto modo di lavorare alla Continassa. Dunque, alla fine Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidarsi proprio a Zakaria. In ogni caso la Juventus, nelle prossime settimane, avrà diversi impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Dunque, Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a dosare le forze di tutti i suoi giocatori.

Chiesa al JTC

Nella giornata di ieri 2 febbraio, i giocatori della Juventus hanno avuto modo di riabbracciare Federico Chiesa. Il numero 22 juventino è arrivato alla Continassa camminando con le stampelle e ha voluto dare il suo personale benvenuto a Dusan Vlahovic.

Chiesa e DV7 si conoscono dai tempi della Fiorentina e adesso avranno di nuovo modo di giocare Insieme. Inoltre, in queste ore, la Juventus ha presentato la lista Champions League per la fase ad eliminazione diretta. Nel nuovo elenco sono entrati Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Luca Pellegrini. Mentre sono usciti Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Nella nuova lista non è possibile inserire più di tre giocatori perciò nel nuovo elenco è ancora presente Federico Chiesa nonostante sia infortunato.