L'Inter avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri penseranno anche alle cessioni per sfoltire e, soprattutto, fare cassa e investire poi in entrata. Uno dei giocatori che tornerà alla base dopo il prestito all'Empoli è Andrea Pinamonti, ma il centravanti non sembra rientrare nei piani della società e per questo motivo, con ogni probabilità, si proverà a cederlo a titolo definitivo. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, sempre attenta ai giovani talenti italiani, con la Dea in cerca di rinforzi per il reparto avanzato.

Anche la Juventus sta già lavorando per giugno e sarebbe pronta a dare battaglia all'Inter su un grande obiettivo di mercato nerazzurro: Gleison Bremer.

l'Atalanta sarebbe interessata a Pinamonti

Uno dei giocatori che non sembra rientrare nei piani dell'Inter per la prossima stagione è sicuramente Andrea Pinamonti. L'attaccante, ancora relativamente giovane essendo un classe 1999, sta facendo bene a Empoli e la società nerazzurra vorrebbe approfittarne per realizzare una plusvalenza, essendo un prodotto del vivaio. Fino ad ora ha messo a segno otto reti e collezionato un assist in 22 presenze in campionato.

Numeri comunque importanti non giocando in una squadra di vertice. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, che pone sempre particolare attenzione ai talenti italiani e in cerca di un rinforzo in attacco.

La Dea, d'altronde, potrebbe rivoluzionare e ringiovanire il reparto avanzato dato che sia Duvan Zapata che Luis Muriel non sono sicuri della permanenza a Bergamo la prossima estate. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia l'affare Robin Gosens di gennaio e questo potrebbe facilitare la fumata bianca. La valutazione di Pinamonti si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Non è escluso che l'Inter provi ad imbastire una trattativa che coinvolga Matteo Pessina, mettendo un piccolo conguaglio economico per arrivare a lui e rinforzare il centrocampo.

La Juventus sarebbe su Bremer

Anche la Juventus ha cominciato a muoversi già in vista della prossima estate e avrebbe messo gli occhi su un grande obiettivo di mercato dell'Inter, Gleison Bremer.

I bianconeri vorrebbero il centrale brasiliano qualora dovessero decidere di cedere de Ligt in Inghilterra, ma l'affare non è semplice a causa proprio della concorrenza dei nerazzurri, che si sono mossi con largo anticipo. Juve che potrebbe mettere sul piatto una cifra cash da 20 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini, che si sposerebbe bene con lo scacchiere tattico di Ivan Juric.