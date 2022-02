L'Inter sarebbe già al lavoro per apportare delle modifiche alla rosa in vista della prossima stagione. Le prestazioni di Stefan De Vrij avrebbero creato degli allarmismi che potrebbero indurre i dirigenti a metterlo sul mercato a fine stagione. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma potrebbe essere ceduto definitivamente anche per consentire una netta plusvalenza alla società dopo averlo ingaggiato a parametro zero quando era in forza alla Lazio.

Sulle sue tracce ci sarebbero Tottenham ed Everton che potrebbero mettere sul piatto circa quaranta milioni di euro.

In realtà, secondo le ultime indiscrezioni, Mino Raiola avrebbe raggiunto l'accordo per cederlo in Premier League nei mesi scorsi ma l'arrivo di Inzaghi, suo grande estimatore, avrebbe bloccato le operazioni. Il suo erede in nerazzurro dovrebbe essere Gleison Bremer del Torino ma i dirigenti milanesi starebbero pensando di richiamare, sempre a fine campionato, Zinho Vanheusden, ora al Genoa.

Le abilità del belga sarebbero state sempre appezzate dall'Inter che lo ritiene un ottimo prospetto da inserire nella difesa a tre sia come terzo di destra che come centrale, proprio nel ruolo di De Vrij. Potrebbe dunque percorrere le stesse orme di Alessandro Bastoni, ora perno degli undici di Inzaghi. Bremer, invece, ha da poco rinnovato il contratto con i granata ed avrebbe una valutazione di circa venticinque milioni di euro, e sarebbe tra gli obiettivi dell'Inter per la difesa.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovrebbero poi decidere anche il futuro di Danilo D'Ambrosio che vedrà scadere il contratto al termine della stagione e che sarebbe stato sondato anche dal Milan sotto richiesta del suo ex allenatore, Stefano Pioli.

L'ex Atalanta piacerebbe molto in Turchia

In uscita, durante la prossima finestra di mercato, ci sarebbe Roberto Gagliardini che non sta trovando molto spazio negli undici di Simone Inzaghi.

Il centrocampista ha una valutazione di circa dieci milioni di euro e potrebbe tentare l'avventura in Turchia. Sulle sue tracce ci sarebbe il Fenerbahce che potrebbe mettere sul piatto 5-7 milioni di euro più il cartellino del centrocampista offensivo Max Meyer, ora in prestito con diritto in Danimarca al Midtjylland. Il centrocampo nerazzurro potrebbe ricevere une netta rivoluzione perché in uscita ci sarebbero anche Arturo Vidal che Matias Vecino.

Il cileno non dovrebbe essere rinnovato perché guadagna uno stipendio troppo oneroso per i canoni economici degli Zhang, mentre l'ex Fiorentina, che sarebbe seguito anche dal Napoli e Genoa, avrebbe già deciso di ripartire da un nuovo club perchè non ritenuto centrale nel progetto nerazzurro.