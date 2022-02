La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio con acquisti importanti in difesa, a centrocampo e nel settore avanzato. Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic dimostrano la volontà della società bianconera di investire su giocatori giovani e di qualità. Il difensore rimarrà al Frosinone in prestito fino a giugno, il centrocampista e la punta hanno giocato il loro primo match contro il Verona segnando anche un gol. Il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Verona ha sottolineato come la società bianconera farà mercato anche a giugno.

Fra i giocatori seguiti dalla società per il Calciomercato estivo c'è Ryan Gravenberch, centrocampista dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2023. Il 20enne sta dimostrando di essere un giocatore molto importante e potrebbe essere il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa e supportato da Zakaria e Locatelli o eventualmente da Arthur Melo e Rabiot. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche del Real Madrid, alla ricerca di rinforzi importanti a centrocampo.

Il centrocampista Ryan Gravenberch potrebbe approdare alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Ryan Gravenberch a giugno.

Il centrocampista dell'Ajax ha il contratto in scadenza a giugno 2023, per questo potrebbe arrivare a prezzo agevolato. Si parla di un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Real Madrid. Il 20enne è uno dei migliori giovani del calcio europeo e andrebbe a garantire fisicità e qualità al centrocampo bianconero.

Contro il Verona si è vista l'importanza di Zakaria ma anche di Rabiot, che hanno garantito fisicità e qualità. Ryan Gravenberch a differenza dello svizzero e del francese è più bravo nell'impostazione di gioco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono infatti due del Milan, ovvero Alessio Romagnoli e Frank Kessié.

Entrambi vanno in scadenza a giugno. Si valutano però anche altri giocatori per difesa e settore avanzato. Piace Bremer del Torino e il terzino del Genoa Andrea Cambiaso che potrebbe arrivare in caso di partenza di Alex Sandro. La Juventus potrebbe acquistare anche il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo, per il quale si parla di una cessione a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La sua partenza potrebbe concretizzarsi se non dovesse prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024.