La Juventus nel match contro il Verona ha dimostrato di aver cambiato passo anche grazie ai nuovi innesti. Infatti, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria sono stati proprio gli autori dei gol decisivi nel match contro i gialloblù. Il numero 7 juventino ha dimostrato di avere anche un'ottima intesa con Paulo Dybala e Alvaro Morata. Dunque, i nuovi acquisti hanno subito lasciato una pesante impronta e adesso la Juventus avrà davanti a sé altre importanti sfide. In particolare i bianconeri già giovedì 10 febbraio torneranno in campo per affrontare il Sassuolo in Coppa Italia.

Per questa partita, però, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Giorgio Chiellini che contro il Verona ha sentito un fastidio al polpaccio. Anche Denis Zakaria ha dovuto chiedere il cambio per un colpo rimediato alla schiena. Il numero 28 juventino dovrebbe rifiatare in Coppa Italia per poi poter tornare a disposizione nel match contro l'Atalanta.

La Juventus farà un po' di turnover

Per la Juventus è iniziato un periodo ricco di impegni. Infatti, i bianconeri adesso giocheranno ogni tre giorni e Massimiliano Allegri dovrà essere abile a dosare le forze dei suoi ragazzi. Il tecnico livornese in Coppa Italia dovrebbe schierare dal primo minuto giocatori come Juan Cuadrado, Weston McKennie e Manuel Locatelli che contro il Verona hanno rifiatato.

Il colombiano e l'americano sono entrati a gara in corso, mentre il numero 27 juventino non è proprio sceso in campo perché squalificato. Dunque, con l'impiego dal primo minuto di Cuadrado, McKennie e Locatelli a quel punto dovrebbero rifiatare Danilo, Zakaria e uno fra Arthur e Rabiot. Resta anche da capire chi giocherà in attacco.

La sensazione è che qualcuno tra Paulo Dybala, Alvaro Morata e Dusan Vlahovic potrebbe riposare. Tra i titolari contro il Sassuolo si dovrebbe rivedere Moise Kean. In ogni caso Massimiliano Allegri avrà ancora alcuni giorni a disposizione per capire chi schierare contro il Sassuolo. La Juventus, l'8 febbraio, si ritroverà nuovamente alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.

Morata ritrovato

Nell'ultima sessione di mercato Alvaro Morata è stato cercato dal Barcellona che lo voleva per rinforzare il suo attacco. Ma tra il bomber spagnolo e i blaugrana si è messo di mezzo Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico livornese e la stessa Juventus hanno detto a Morata che contavano su di lui come ha spiegato lo stesso numero 9 juventino: "Il mister e la società mi hanno dato fiducia". Morata ai microfoni di Dazn ha voluto anche a ringraziare i tifosi della Juventus per la fiducia che gli hanno dato: "Anche i tifosi quando sono uscito, avevo bisogno anche di questo".