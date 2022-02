Uno dei perni dell'Inter negli ultimi anni è stato Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato imprescindibile prima per Luciano Spalletti, poi per Antonio Conte e adesso sta succedendo lo stesso anche con Simone Inzaghi. Per questo motivo la società nerazzurra è al lavoro per cercare di blindare il giocatore, che ha il contratto in scadenza a giugno. Al momento c'è una fase di stallo e per questo motivo non sono esclusi colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la dirigenza meneghina vorrebbe offrirgli circa 6 milioni di euro a stagione.

Non mancano però le società interessate al giocatore e pronte a cogliere la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate. Fra queste spiccano il Barcellona e il Manchester United. Soprattutto la società spagnola, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta a garantirgli un ingaggio di circa 8 milioni di euro.

Il Barcellona vuole Brozovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna il Barcellona potrebbe ingaggiare Marcelo Brozovic a fine giugno a parametro zero.

Il centrocampista croato va in scadenza di contratto con l'Inter il 30 giugno e potrebbe rappresentare un innesto importante per la società catalana. Xavi sta cercando di dare un volto nuovo alla sua squadra e avrebbe individuato in Brozovic un calciatore che potrebbe essere molto adatto per il centrocampo che ha in mente.

Un giocatore capace di fare le veci anche di Sergio Busquets, un intoccabile dei blaugrana, ma la cui carta d’identità impone un utilizzo sempre più oculato. Brozovic nella rosa del Barcellona prenderebbe il posto di Frenkie de Jong, giocatore destinato a lasciare in estate la città catalana per permettere al Barcellona di fare cassa.

L'Inter avrebbe in mano l’accordo per il rinnovo di Brozovic, ma il Barcellona può mettersi d’intralcio. Nonostante le volontà, ribadite pubblicamente e più volte dalla stessa società nerazzurra, al momento sembra tutto bloccato. Al contrario di quanto accaduto con Barella, infatti, l’Inter ancora non ha ufficializzato il rinnovo di Brozovic.

E il Barcellona non sembra aver intenzione di mollare per il centrocampista croato. La proposta dell'Inter al calciatore (6 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni) è sulla scrivania del suo entourage già da dicembre.

Il club si aspettava la firma del rinnovo dopo la metà di gennaio, ma l'inserimento del Barcellona ha fatto riflettere il croato nel mese scorso. Il club spagnolo ha offerto un quinquennale a 8 milioni di euro a stagione. Cifra importante per un giocatore che il prossimo 16 novembre compirà trent'anni.

Paredes il possibile sostituto

L'Inter è fiduciosa che Marcelo Brozovic possa rinnovare in breve tempo ma qualora la firma non arrivasse, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Leandro Paredes, accostato alla squadra di Simone Inzaghi già nelle scorse sessioni di mercato.

Il centrocampista argentino non è un punto fermo del Paris Saint-Germain che ha una certa abbondanza in quel reparto. Dunque il club francese potrebbe cederlo a giugno. Il classe 1994 ha giocato finora soltanto 11 partite in Ligue 1 e tre in Champions League.

Paredes è un centrocampista di qualità, capace di esprimersi in più zone del campo. L'ex Roma ha iniziato la carriera da trequartista, per poi arretrare in mediana fungendo sia da regista che da mezzala in un centrocampo a tre. A differenza di molti centrocampisti di qualità, sa usare la sciabola oltre al fioretto risultando un ottimo recuperatore di palloni. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023, proprio per questo i parigini potrebbero venderlo anche per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Marotta potrebbe anche proporre un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.