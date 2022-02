L'Inter sarebbe già al lavoro per individuare i profili che potrebbero potenziare la squadra del futuro. Nel mirino ci sarebbe soprattutto in difensore perchè Stefan De Vrij, oltre a non convincere per le ultime uscite poco soddisfacenti, sarebbe corteggiate da squadre della Premier League che potrebbero mettere sul piatto circa trenta milioni di euro. La cifra rappresenterebbe una netta plusvalenza per il club degli Zhang che hanno prelevato l'olandese da svincolato dopo l'avventura alla Lazio. Il suo erede potrebbe essere Gleison Bremer del Torino che piacerebbe anche a Real Madrid e Milan.

Il calciatore ha da poco rinnovato il contratto e una valutazione di circa venticinque milioni di euro.

La strategia dei dirigenti interisti potrebbe prevedere uno scambio alla pari con Stefano Sensi. Il centrocampista, ora in prestito alla Sampdoria, avrebbe la stessa valutazione e potrebbe decidere di accettare il Torino al termine della stagione grazie alla mediazione del suo agente, Giuseppe Riso, che è lo stesso dell'allenatore dei granata, Ivan Juric. Bisognerà capire anche se Inzaghi sarà d'accordo perché ha sempre apprezzato le qualità di Sensi, troppo limitato dagli infortuni in questa stagione calcistica.

L'Inter sull'erede di Luis Suarez, il Barcellona segue Brozovic

Marotta e Piero Ausilio si starebbero muovendo anche per potenziare l'attacco.

In vista del possibile addio di Alexis Sanchez, che guadagna uno stipendio troppo oneroso per i canoni di Zhang per essere un profilo non titolare nell'assetto tattico, si potrebbe puntare sul giovane Agustin Alvarez del Penarol che ha però il contratto in scadenza nel 2021. Il ragazzo piacerebbe molto ai dirigenti milanesi perché avrebbe caratteristiche simili a Luis Suarez dell'Atletico Madrid e potrebbe essere un ottimo profilo per la rosa.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo durante la prossima estate quando dovrebbe essere intensificata anche l'operazione con il Sassuolo per avere Gianluca Scamacca. L'ex Genoa avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro ma nella trattativa si potrebbe inserire anche il cartellino di Andrea Pinamonti come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche degli emiliani.

L'Inter dovrebbe anche risolvere il contratto di Marcelo Brozovic in scadenza nel 2022. Il centrocampista avrebbe voglia di rinnovare anche se nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto nuovamente il Barcellona per ingaggiarlo a stagione terminata. La società blaugrana, sotto stretto consiglio di Xavi, sarebbe pronto ad assicurarselo mettendo sul piatto un quinquennale da circa otto milioni di euro.