Inter e Juventus starebbero già programmando il mercato per potenziare la rosa della prossima stagione. I nerazzurri, come accaduto già con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, potrebbero finanziare le operazioni in entrata cedendo un big. Potrebbe essere il caso di Lautaro Martinez che non sta trovando molta continuità al fianco di Edin Dzeko e sotto la guida di Simone Inzaghi. L'argentino potrebbe essere dunque ceduto se dovesse arrivare un'offerta sostanziosa. La sua valutazione sarebbe di circa novanta milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero in particolar modo Manchester City, Atletico Madrid e Paris Saint Germain.

I Colchoneros lo seguirebbero già dalla scorsa estate mentre i francesi potrebbero intensificare le trattative se dovesse ufficializzare il suo addio Kylian Mbappè. L'ex Racing potrebbe essere sostituito con l'arrivo di Paulo Dybala se non dovesse rinnovare con la Juventus o con Gianluca Scamacca del Sassuolo. Quest'ultimo avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro e nella operazione i dirigenti nerazzurri potrebbero decidere di inserire, sempre al termine della stagione, il cartellino di Andrea Pinamonti, ora in forza all'Empoli di Andreazzoli.

La Juventus valuterebbe tre nomi per il centrocampo

Anche la Juventus starebbe valutando i nomi per potenziare il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino Youri Tielemans, Nicolò Zaniolo e Paul Pogba.

L'ex Monaco ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe decidere, in estate, di cambiare aria per intraprendere una nuova avventura tra le fila di un club più ambizioso. Il ragazzo della Roma, che il contratto in scadenza nel 2024 avrebbe una valutazione di circa cinquanta milioni di euro e potrebbe lasciare, secondo quanto riportato dalle dichiarazione del direttore sportivo Pinto, la Capitale a fine campionato.

Il sogno del club degli Agnelli sarebbe da tempo quello di riportato a Vinovo Paul Pogba che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Il francese potrebbe decidere di salutare il Manchester United anche se lo scoglio principale sarebbe rappresentato dal corposo ingaggio attuale. Sulle sue tracce ci sarebbero, inoltre, anche club come Real Madrid e Paris Saint Germain.

I bianconeri avrebbero sondato Tielemans per trovare un erede ad Arthur che dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe da mesi l'Arsenal di Arteta che già a gennaio avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto. Formula però rifiutata dai torinesi perché desiderosi di monetizzare direttamente dopo l'avvenuta cessione del calciatore brasiliano.