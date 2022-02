Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter rivoluzionerà il reparto difensivo alla luce del possibile addio di Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio, oltre al sicuro addio di Aleksander Kolarov. I nerazzurri cercano un innesto di esperienza, che possa dare le dovute garanzie per far rifiatare il trio titolare. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Francesco Acerbi, in rotta con l'ambiente a Roma e, dunque, in uscita dalla Lazio a fine stagione.

La Juventus, invece, è in cerca di rinforzi sugli esterni, che in quest'annata hanno dimostrato di essere un vero e proprio punto debole.

I bianconeri starebbero guardando in casa Torino e avrebbero messo nel mirino l'esterno destro ivoriano, Wilfried Singo.

Inter su Acerbi

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, potrebbe riabbracciare uno dei suoi pupilli la prossima stagione. I nerazzurri, infatti, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbero messo nel mirino Francesco Acerbi. I due hanno lavorato insieme alla Lazio, vincendo anche qualche trofeo e sfiorando perfino lo scudetto. Il rapporto è ottimo, a differenza di quello tra il difensore e i tifosi biancocelesti, che sembrerebbe essersi incrinato definitivamente e proprio per questo la prossima estate potrebbe arrivare la richiesta di cessione.

Il classe 1988 piace molto all'allenatore nerazzurro anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia al centro, sia come braccetto di sinistra.

Al momento non è stata imbastita una vera e propria trattativa tra Inter e Lazio, visto che si attende l'incontro tra l'entourage di Acerbi e la dirigenza biancoceleste, che dovrebbe andare in scena nei prossimi giorni. Il club, comunque, non farà barricate ed è pronto a discutere della sua partenza in cambio di un piccolo conguaglio.

Non è da escludere, però, uno scambio alla pari con Danilo D'Ambrosio, anche se non è chiaro se quest'ultimo abbia il contratto in scadenza nel 2022 o nel 2023. In caso contrario, la pedina giusta potrebbe essere un giovane della Primavera nerazzurra.

Juventus su Singo

Anche la Juventus ha già cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate.

La priorità dei bianconeri è rinforzare gli esterni e per questo motivo avrebbero messo nel mirino l'esterno destro del Torino, Wilfried Singo. Il giocatore ha dimostrato di essere bravo in fase propositiva, mentre deve sicuramente migliorare dal punto di vista difensivo. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma la Juve potrebbe provare ad abbassare notevolmente l'esborso economico mettendo sul piatto i cartellini di Daniele Rugani e Luca Pellegrini.