Neanche il tempo di archiviare la sessione invernale di Calciomercato, che già le società hanno cominciato a muoversi per l'estate. Un esempio è l'Inter, che avrebbe praticamente prenotato Gianluca Scamacca per rinforzare l'attacco, anche se mancano ancora conferme ufficiali. Ma i nerazzurri non si fermano qui e preparano una piccola rivoluzione a centrocampo, dove dovrebbero lasciare Matìas Vecino e Arturo Vidal, oltre ai dubbi su Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Una delle ultime piste porterebbe a Allan Marques, che in Italia ha fatto tanto bene con Udinese e Napoli prima di trasferirsi all'Everton, dove però ha faticato non poco e ora spinge per andare via.

Come i nerazzurri, anche la Juventus sta lavorando già per l'estate. I bianconeri sono pronti a rinforzare la trequarti con un nome di spessore e avrebbero messo gli occhi su Nicolò Zaniolo.

Inter su Allan

L'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Sicuro dell'addio è Matìas Vecino, in scadenza di contratto, ma anche Arturo Vidal potrebbe rescindere con un anno di anticipo. Inoltre, ci sono da valutare Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, che potrebbero finire come contropartite in qualche trattativa.

Per questo motivo in entrata serviranno diversi innesti e tra questi ci sarebbe anche il centrocampista brasiliano attualmente in forza all'Everton, Allan Marques.

Il giocatore vuole lasciare i Toffees non essendo riuscito a dimostrare il valore mostrato quando giocava in Italia, al Napoli. Le sue caratteristiche, inoltre, sarebbero perfette per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi nel ruolo di mezzala, essendo bravo anche negli inserimenti all'occorrenza.

Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e questo incide sulla sua valutazione, che non potrà essere superiore ai 10 milioni di euro.

Non è escluso che l'Inter provi ad intavolare uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di Roberto Gagliardini mentre è più difficile inserire Vidal, che piuttosto potrebbe rescindere il contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Juventus su Zaniolo

La Juventus è stata, insieme all'Inter, la protagonista assoluta della sessione invernale di calciomercato ma non finisce qui.

I bianconeri in estate vogliono completare la rivoluzione cominciata a gennaio. Nel mirino sarebbe finito il fantasista della Roma, Nicolò Zaniolo, individuato come erede di Paulo Dybala. La valutazione del classe 1999 si aggira sui 40-50 milioni di euro ma non è da escludere l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. In questo senso occhio a Daniele Rugani, pronto a lasciare Torino per giocare con maggiore continuità.