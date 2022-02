Uno dei giocatori che sta deludendo ultimamente in casa Inter è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ci mette sempre tanto impegno in campo, ma dal punto di vista realizzativo non sta attraversando un buon momento. Ciò sembra alimentare le possibilità di una cessione al termine di questa stagione, soprattutto qualora dovesse arrivare una proposta importante che possa finanziare il mercato in entrata. Sul "Toro" avrebbe messo gli occhi nuovamente il Real Madrid, che un tentativo lo aveva fatto già l'anno scorso senza successo.

Il Milan, invece, è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista di giugno, dato il sempre più probabile addio di Franck Kessié.

I rossoneri stanno sondando diverse piste e tra queste una porterebbe a Toma Basic, centrocampista croato della Lazio che abbina qualità e quantità.

Real Madrid su Lautaro Martinez

Fra le indiscrezioni di mercato riguardanti l'Inter per la prossima estate vi è la possibilità che i nerazzurri decidano di cedere un big per finanziare il mercato in entrata e il principale indiziato sarebbe Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato spesso al centro di rumors di mercato ma i nerazzurri lo hanno sempre blindato, anche l'estate scorsa quando a provarci è stato soprattutto l'Atletico Madrid, ma la cessione di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi ha bloccato tutto. Per la prossima estate sarebbe pronto a rifarsi sotto il Real Madrid, in cerca di almeno due rinforzi di livello in attacco dato che Karim Benzema non è più giovanissimo, mentre Eden Hazard non dà garanzie dal punto di vista fisico.

I Blancos paiono pronti a investimenti importanti e per questo motivo la società nerazzurra sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative. Nonostante il periodo negativo, comunque, il club meneghino non accetterà di trattare per proposte inferiori ai 70-80 milioni di euro. Non è da escludere che il club spagnolo possa provare ad offrire un conguaglio tra i 40 e i 50 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic, già accostato ai nerazzurri nelle scorse sessioni di mercato e in uscita dal Real Madrid.

Il Milan sarebbe su Basic

Il Milan è in cerca di un rinforzo in mezzo al campo, soprattutto alla luce del probabile addio di Franck Kessié, che andrà in scadenza di contratto a giugno. I rossoneri stanno valutando diversi nomi e l'ultimo porterebbe in casa Lazio, precisamente a Toma Basic. Il centrocampista croato ha offerto un buon rendimento in quest'annata, alla sua prima stagione in Serie A, tanto che in alcune circostanze Maurizio Sarri lo ha anche preferito a Luis Alberto e la sua valutazione si aggira tra i 12 e i 13 milioni di euro. Maldini e Massara per provare ad accaparrarsi le sue prestazioni sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers.