Le dichiarazioni del presidente dell'Adama Demirspor hanno suscitato molto clamore mediatico negli ultimi giorni. Protagonisti nella società turca sono due italiani, il tecnico Vincenzo Montella, e la punta Mario Balotelli. Proprio la punta, grazie alle prestazioni importanti nelle ultime settimane, è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, per lo stage di fine gennaio. Lunedì 14 febbraio, Demirspor e Besiktas hanno pareggiato 1 a 1 ma hanno avuto molta valenza mediatica le parole del presidente dell'Adana Demispor, Sancak, che ha dichiarato che Gunes sarà il nuovo tecnico del Besiktas.

Parole provocatorie che hanno infastidito il presidente del Besiktas, che è rimasto sorpreso dal fatto che Sancak si interessasse di tematiche che non lo riguardavano direttamente. Proprio per questo, Ahmet Nur Çebi ha risposto: 'Non ricordo che Sancak facesse parte del Besiktas. Non ricordo di averlo promosso a portavoce della stampa'. Il massimo dirigente del Besiktas ha criticato Sancak lanciando una provocazione: 'Posso darvi informazioni sul Demirspor: Montella sarà il nuovo tecnico del Trabzonspor e Balotelli giocherà nella Juventus'.

La provocazione di Ahmet Nur Çebi: 'Balotelli andrà alla Juventus'

Il primo, infatti, ha voluto parlare di questioni riguardanti i rivali sportivi, dichiarando che l'ex commissario tecnico della nazionale turca Gunes, a sua detta, diventerà il tecnico del Besiktas. Parole che hanno infastidito Ahmet Nur Çebi che ha ufficializzato in maniera provocatoria gli addii dal Demirspor di Montella e Balotelli con trasferimenti rispettivamente al Trabzonspor e alla Juventus.

Proprio queste parole hanno suscitato molto clamore mediatico non solo in Turchia ma anche in Italia, con tanti utenti sui social che hanno risposto in maniera negativa ad un eventuale approdo della punta nella società bianconera. Attualmente, però, non ci sono riscontri di mercato in merito alle dichiarazioni di Sancak, che sono sembrate delle provocazioni e non parole sostenute dai fatti.

Anche perché sembra difficile che la Juventus, dopo l'acquisto di Vlahovic, possa investire su Balotelli, che ha 32 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus anche nel Calciomercato estivo dovrebbe continuare ad investire su giovani di qualità. Non è un caso si parli di un interesse concreto per Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. In caso di mancato prolungamento di contratto il centrocampista potrebbe lasciare la società romana per circa 40 milioni di euro.