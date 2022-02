Neanche il tempo di archiviare la sessione invernale di Calciomercato, che si comincia a parlare già delle possibili mosse di mercato in vista della prossima estate. L'Inter sarà quasi sicuramente protagonista, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia sul fronte cessioni. Le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi della scorsa estate hanno dimostrato che non ci sono incedibili e dinanzi a proposte notevoli non è da escludere una partenza importante. Offerta fuori mercato che potrebbe arrivare per Lautaro Martinez, finito nel mirino del Paris Saint Germain, in cerca di rinforzi in attacco alla luce del possibile addio di Kylian Mbappé.

Anche il Milan avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate e i rossoneri visionano la situazione relativa a Nicolò Zaniolo, che non sembra essere incedibile per la Roma.

Psg su Lautaro

Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe essere al centro dei rumors di mercato tra qualche mese è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino anche quest'anno, a parte qualche battuta a vuoto, sta facendo la differenza sia con la maglia nerazzurra, sia con la maglia della Nazionale argentina e questo inevitabilmente può scatenare l'interesse dei top club europei. In campionato sono state finora 11 le reti messe a segno in 20 partite di campionato, con due assist all'attivo, a fronte di sette gol realizzati in 15 partite nelle qualificazioni mondiali.

Uno di questi club che avrebbe messo gli occhi su di lui sarebbe il Paris Saint Germain, in cerca di un rinforzo per il reparto avanzato alla luce del probabile addio di Kylian Mbappé, che è in scadenza di contratto e sembra avere un'intesa di massima con il Real Madrid per 50 milioni di euro a stagione. I parigini non baderanno a spese e vorrebbero regalare a Pochettino un connazionale, oltre che un grande amico di Leo Messi, che un paio di anni fa spingeva per il suo acquisto quando era a Barcellona.

La richiesta della società nerazzurra per Lautaro continua ad essere sui 100 milioni di euro, ma i parigini sono pronti a spingersi fino a 90 milioni, cifra che potrebbe comunque convincere Ausilio e Marotta, che avrebbero poi un notevole tesoretto a disposizione per rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Milan su Zaniolo

Il Milan starebbe sondando il terreno per cercare di alzare il livello soprattutto sulla trequarti, dove Brahim Diaz non ha convinto a pieno in questa stagione.

I rossoneri stanno seguendo la vicenda relativa a Nicolò Zaniolo, che non è ritenuto incedibile dalla Roma. La valutazione del fantasista, qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, si aggira sui 30-35 milioni di euro. Nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita tecnica, ad esempio uno tra Ballo Touré, Rade Krunic e Alexis Saelemaekers.