Si è da poco concluso il big match della ventiquattresima giornata di Serie A allo stadio Meazza tra Inter e Milan sul risultato finale di 1-2 per i rossoneri, con i gol messi a segno da Perisic e la doppietta di Giroud.

La classifica ora vede i nerazzurri sempre in testa con 53 punti e con una partita in meno, ma i rossoneri si fanno sotto salendo a 52 punti. In settimana le due squadre tornano in campo in coppa Italia, con la compagine di Inzaghi che ospiterà la Roma di Mourinho, mentre quella di Pioli se la vedrà sempre in casa contro la Lazio.

La settimana prossima, poi, in campionato, l'Inter sarà di scena sempre sabato alle ore 18 in casa del Napoli, mentre il Milan ospiterà la Sampdoria alle 12:30 di domenica.

La partita

Inzaghi e Pioli confermano i rispettivi schieramenti tattici. L'Inter scende in campo con il 3-5-2, con il tandem d'attacco formato da Lautaro e Dzeko, mentre a destra Dumfries vince il ballottaggio con Darmian, mentre in mezzo confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu. Milan con il 4-2-3-1, con Giroud al centro dell'attacco, supportato da Saelemaekers, Kessié e Leao.

Nel primo tempo dominio assoluto dell'Inter, con il Milan che viene salvato soltanto da Maignan. Il portiere francese si rende protagonista di almeno tre grandi interventi su Brozovic, con tiro da fuori deviato di Kalulu che rischia di spiazzarlo, su Dumfries, che solo in area tira forte ma trova l'ex portiere del Lille pronto, e nel finale bravo ad uscire su Calhanoglu.

I nerazzurri si vedono annullare anche un gol di Dumfries, che di testa sovrasta Theo Hernandez al 10' su cross preciso di Perisic, ma il croato è in fuorigioco. Il Milan prova a reagire al 35' con Tonali che da fuori trova un grande tiro che Handanovic toglie dall'incrocio. Al 38, però, arriva il meritato vantaggio con Ivan Perisic, che viene lasciato solo su corner di Calhanoglu e di sinistro infila all'angolino.

Nel secondo tempo l'Inter tiene sempre meglio il campo, ma un black out improvviso cambia tutto. Ci pensa Olivier Giroud, con una doppietta che riapre i giochi scudetto. Il francese prima si fa trovare pronto per il tap in sul tiro sporco di Brahim Diaz, poi nel finale elude la marcatura di De Vrij e di sinistro insacca.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle, relative all'Inter, del match appena concluso:

Handanovic 6: Grande intervento su Tonali alla mezz'ora del primo tempo, nella ripresa forse può fare di più su Giroud.

Skriniar 7: Dalle sue parti Leao fa ben poco.

De Vrij 4,5: Nella ripresa non riesce a tenere Giroud.

Bastoni 7: Bravo sia in difesa sia quando prova ad avanzare.

Dumfries 7,5: Sovrasta Theo Hernandez dimostrando di aver trovato una consapevolezza nei propri mezzi incredibile.

Barella 6,5: Lotta su ogni pallone, si prende anche una gomitata da Theo meritevole almeno del giallo.

Brozovic 7: Maestro del centrocampo, annulla tutto il reparto rossonero, su tutti Kessié.

Calhanoglu 7: Altro grande derby, come all'andata, del turco ex di turno.

Perisic 8: Devastante sulla fascia, Calabria non riesce a marcarlo in nessun modo, il gol è solo un contorno alla sua prestazione molto positiva.

Lautaro 6: Qualche buon passaggio filtrante, ma ci si aspetta di più.

Dzeko 5,5: Dà una grande mano ai compagni in cabina di regia, ma in fase offensivo incide poco.

Sanchez 5: Entra e perde la palla che porta al pari del Milan.