Finisce il parità (0-0) il turno della 21^ giornata di Serie B 2021-2022 tra il Crotone e il Cittadella. Il match dell'Ezio Scida non regala particolari emozioni, con le due formazioni che si annullano a vicenda. A fine incontro i veneti possono ritenersi soddisfatti del punto conquistato, qualche rammarico per gli squali in cerca di punti importanti per la salvezza.

Un Crotone in crescita

Tre punti che sarebbero valsi tanto per la classifica del Crotone, ma anche un pareggio non sembra essere da buttare. Il Crotone ottiene il quarto risultato utile consecutivo e continua la sua lenta ma costante risalita in classifica.

Per la prima volta i rossoblù possono ritenersi soddisfatti da un dato: con lo 0-0 contro il Cittadella gli squali sono riusciti a mantenere imbattuta la porta di Gianluca Saro, una rarità in questo campionato.

Con 14 punti in classifica il Crotone rimane in terz'ultima posizione, ma può guardare con fiducia al "derby" della prossima giornata contro una Reggina che sembra in difficoltà.

Il rammarico di Modesto

A fine incontro, in sala stampa, ad analizzare l'esito del match è stato il tecnico rossoblù, Francesco Modesto. "Penso che nel primo tempo avremmo dovuto sfruttare le occasioni capitate. È un peccato. I difensori si sono comportati bene, quando hai difronte il Cittadella si ha contro una delle squadre che calcia maggiormente in porta.

Hanno grande intensità, corrono molto e si sacrificano. Oggi sono contento di non aver subito gol, un dato confortante. La squadra è viva. Dietro abbiamo sofferto poco, Saro ha dovuto fare una parata su punizione. Non aver preso gol è un dato confortante".

Crotone, testa al derby

Nel prossimo turno, quello della 22^ giornata, allo Stadio "Oreste Granillo" il Crotone farà visita alla Reggina.

La squadra di Roberto Stellone, reduce dal Ko 2-0 maturato al "Liberati" di Terni non potrà più buttare via punti.

Dopo il pareggio (1-1) del girone d'andata giocato sul terreno di gioco del Crotone, le due formazioni calabresi si affronteranno quindi nel secondo derby stagionale.

Gli squali potranno contare sul ritorno - dopo aver scontato un turno di squalifica - di Simone Canestrelli, mentre gli amaranto dovranno affrontare questa importante gara casalinga senza Nicola Bellomo, espulso durante il match contro la Ternana.

Si tratta di una sfida sentita da entrambe le tifoserie con i due allenatori che saranno chiamati a regalare certezze alle rispettive piazze per centrare l'obiettivo stagionale comune, ossia la salvezza in questo torneo Serie B.