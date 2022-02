Mancano poche settimane ad una delle partite più importanti dell'anno in casa Inter, con i nerazzurri che se la dovranno vedere il 16 febbraio allo stadio Meazza di Milano contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gara che potrebbe disputarsi non solo in campo, visto che le due società potrebbero parlare di mercato nel classico pranzo che si terrà tra i dirigenti. I Reds, infatti, sarebbero interessati a Milan Skriniar, poiché sono alla ricerca di un partner di difesa all'altezza per Virgil Van Dijk.

La Juventus, dopo essere stata protagonista della sessione invernale del Calciomercato, ha cominciato a muoversi anche in vista della prossima estate.

Si è parlato molto di Nicolò Zaniolo, ma i bianconeri starebbero pensando anche ad un altro fantasista, Luis Alberto, che alla Lazio sembra essere quasi alla fine di un ciclo, visto il rapporto non idilliaco con Maurizio Sarri.

Liverpool su Skriniar

Uno dei giocatori dell'Inter che da diverse stagioni finisce al centro delle voci di mercato è Milan Skriniar. Già dopo il primo anno in nerazzurro il centrale slovacco aveva stupito tutti con un rendimento al di sopra di ogni aspettativa, attirando le attenzioni di top-club europei come il Manchester City, pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro, ma il club meneghino non ha mai voluto saperne di privarsene.

Per la prossima estate sembra pronta a farsi avanti un'altra squadra britannica, il Liverpool.

I Reds sono alla ricerca di rinforzi di livello in difesa visto che spesso si ritrovano in emergenza causa infortuni, e per questo motivo stanno cercando dei giocatori che siano generalmente integri. Jurgen Klopp è un grande estimatore di Skriniar, e starebbe spingendo il Liverpool a fare un investimento importante per convincere l'Inter a venderlo.

Non sarà semplice visto che Skriniar ha un forte legame con i colori nerazzurri, ma le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi hanno dimostrato come non ci siano incedibili dinanzi a cifre importanti. Il Liverpool potrebbe arrivare ad offrire una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro per il classe 1995.

Juventus su Luis Alberto

La Juventus ha già cominciato a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri la prossima estate. La priorità sarà un innesto che migliori il tasso tecnico in mezzo al campo. Si è fatto il nome di Nicolò Zaniolo, ma i bianconeri starebbero valutando delle alternative, e una di queste sarebbe Luis Alberto, che alla Lazio non sembra essere più intoccabile, con Maurizio Sarri che gli ha preferito in alcune circostanze Basic.

La valutazione dello spagnolo si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che la Juve vorrebbe abbassare con l'inserimento di contropartite tecniche. I nomi che potrebbero finire nell'affare sarebbero quelli di Daniele Rugani (pupillo di Sarri), e uno tra McKennie e Luca Pellegrini.