Uno dei giocatori che con ogni probabilità infiammerà la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate definitivamente. Non mancano i club interessati al giocatore e tra questi ci sarebbe anche l'Inter, pronta a ripetere quanto successo con Hakan Calhanoglu la scorsa estate, soffiando l'ivoriano ai cugini, anche in questo caso a parametro zero, anche se la concorrenza sembra più agguerrita.

Anche la Juventus si sta muovendo sul mercato per rinforzare il reparto nevralgico del campo.

Il nome caldo sembrerebbe essere quello di Nicolò Zaniolo, che a modo suo starebbe lanciando dei segnali di gradimento al club bianconero.

Kessié all'Inter ad una condizione

L'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato. In uscita ci sono Matìas Vecino, in scadenza di contratto, e Arturo Vidal, che potrebbe rescindere, ma occhio anche a Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, che non convincono e potrebbero essere ceduti o inseriti come contropartite in qualche affare.

In entrata il nome in pole è quello di Davide Frattesi, ma oltre a lui arriverà almeno un altro innesto importante. Tanti i nomi al vaglio dei dirigenti nerazzurri, che in questi ultimi giorni avrebbero cominciato a sondare il terreno per Franck Kessié.

L'ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e non rinnoverà, per questo rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero. Non manca la concorrenza, con Manchester United e Paris Saint Germain che hanno mostrato il proprio interesse. Il club meneghino, però, vorrebbe giocarsi le proprie carte ma l'affare sarà possibile soltanto ad una condizione.

Se i nerazzurri in estate dovessero essere costretti a vendere uno dei loro centrocampisti di punta, con Calhanoglu che piacerebbe proprio allo United, allora tutto tornerebbe in gioco. In quel caso la società nerazzurra potrebbe anche assecondare le richieste dell'entourage di Kessié, che vuole almeno 7 milioni netti a stagione.

Juventus su Zaniolo

La Juventus è in cerca di rinforzi in mezzo al campo, proprio come l'Inter, e per questo motivo è tornato di moda il nome di Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha lanciato dei segnali al club, lasciando alcuni like sui social a post a tinte bianconere, anche se il suo agente ha recentemente smentito la trattativa. La Roma non lo ritiene incedibile e per questo motivo ha aperto le porte ad una sua possibile cessione. La valutazione è di 40 milioni di euro ma la cifra può essere abbassata dall'inserimento di qualche contropartita tecnica: il nome più caldo è quello di McKennie, valutato almeno 20 milioni, ma occhio anche a Daniele Rugani.