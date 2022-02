La Juventus dopo il pareggio rimediato contro il Torino conferma le problematiche riscontrate ad inizio stagione. Sembra mancare qualità a centrocampo oltre al fatto che il settore avanzato continua a non incidere nella realizzazione delle azioni da gol. L'arrivo di Vlahovic ha migliorato sicuramente il gioco dei bianconeri ma contro il Torino l'ex Fiorentina ha disputato una partita deludente, merito anche del difensore del Torino Bremer. Anche Dybala non ha dato sicuramente un grande contributo ed ad inizio secondo tempo è uscito per un problema muscolare.

Proprio l'argentino continua ad essere uno degli argomenti più trattati dai giornali sportivi considerando il contratto in scadenza a giugno. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus potrebbe essere sostituito da Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma sembra essere il preferito dalla società bianconera per il settore avanzato. Potrebbe esserci un'offerta importante alla Roma per il giocatore nel Calciomercato estivo. Zaniolo potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Paulo Dybala. A parlare del futuro professionale del centrocampista è stato Claudio Vigorelli. L'agente sportivo in una recente intervista ha dichiarato che Zaniolo in questo momento pensa solo al calcio giocato: ''Nicolò è totalmente concentrato sul finire al meglio il campionato''.

Il centrocampista Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

''Ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa per il prolungamento di contratto di Zaniolo. Il giocatore è concentrato sul finire al meglio il campionato in corso e le gare di Conference League. Da parte sua massimo impegno e determinazione''.

Queste le dichiarazioni di Claudio Vigorelli in merito al futuro professionale del suo assistito Nicolò Zaniolo. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e attualmente non si parla di possibile prolungamento di contratto del giocatore. Possibile un incontro fra le parti a fine stagione, se non dovesse arrivare l'intesa il centrocampista potrebbe lasciare la Roma.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe definire diverse cessioni importanti a centrocampo che potrebbero agevolare l'arrivo di Zaniolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato potrebbe definire diverse cessioni importanti. Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera c'è Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023. Per il brasiliano si parla di un possibile trasferimento al Wolverhampton. Dalla sua partenza la Juventus potrebbe guadagnare circa 12 milioni di euro oltre a risparmiare molto sul monte ingaggi.