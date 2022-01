Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive squadre ed avrebbero in mente di anticipare i primi colpi durante questa sessione di mercato. I nerazzurri avrebbero bisogno di un terzino sinistro in vista del possibile addio di Ivan Perisic. Il croato sarebbe, infatti, lontano dal rinnovo del contratto che scade nel 2022 e potrebbe trasferirsi all'estero. Marotta dunque penserebbe a Kurzawa che sarebbe in rotta con il Paris Saint Germain e potrebbe ripartire proprio da Milano in un ruolo che esalterebbe anche le sue caratteristiche tecniche.

Si potrebbe accasare a Milano con la formula del prestito secco con possibile diritto di riscatto in base a quello che sarà il futuro di Perisic e soprattutto di Filip Kostic. Il serbo sarebbe il vero obiettivo per l'estate per rinforzare la corsia mancina.

Il Newcastle sarebbe su Ivan Perisic e Stefan De Vrij

Sirene inglesi per Perisic e Stefan De Vrij, seguiti entrambi dal Newcastle. Il fondo Pif vorrebbe rilanciare ilc lub con acquisti ambiziosi ed avrebbe già sondato il terreno per portare i due nerazzurri nel Regno Unito. Al croato potrebbero andare circa cinque milioni di euro mentre l'olandese, che ha il contratto in scadenza nel 2023, rappresenterebbe una netta plusvalenza per l'Inter che lo cederebbe per circa quaranta milioni di euro dopo averlo ingaggiato a parametro zero dalla Lazio.

Il centrale piacerebbe però anche al Tottenham di Antonio Conte con il quale ha già lavorato a Milano vincendo il diciannovesimo scudetto.

La Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo e si sarebbe interessata alle prestazioni di Bruno Guimaraes. Il talento del Lione avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro ma i bianconeri potrebbero proporre una trattativa simile a quella che ha portato Locatelli a Torino proponendo in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo se dovessero essere rispettate specifiche condizioni.

Affinché la trattativa vada in porto, i dirigenti degli Agnelli dovrebbero trovare una sistemazione per Arhtur. Il brasiliano, che sta trovando spazio nelle ultime uscite, piacerebbe molto all'Arsenal ed avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro. Questo trasferimento potrebbe dare il via all'operazione con il Lione.

Guimaraes avrebbe delle caratteristiche, soprattutto offensive, molto congeniali alle idee tattiche di Massimilano Allegri che dovrà fare a meno di Federico Chiesa a causa dell'infortunio al crociato che lo terrà fuori per l'intera stagione. In partenza, destinazione Premier League, ci sarebbe anche Aaron Ramsey, cercato da Newcastle ed Aston Villa.