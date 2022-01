La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. La pausa per le nazionali potrebbe agevolare la società bianconera nel cedere i giocatori che non sarebbe considerati utili e che pesano molto sul bilancio societario e sul monte ingaggi. I principali indiziati a lasciare la Juventus sono Aaron Ramsey e Arthur Melo, che guadagnano rispettivamente 7 e 6 milioni di euro netti a stagione. La società bianconera con il brasiliano vorrebbe cercare di monetizzare, vendendolo in prestito oneroso fino a giugno 2023 ma con la possibilità di monetizzare da una cessione a titolo definitivo.

Se si dovessero concretizzare le due partenze, la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista che possa integrarsi con Manuel Locatelli. Si è parlato di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, o di un possibile arrivo in anticipo di Rovella, attualmente in prestito al Genoa. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto come rinforzo per il centrocampo il giocatore del Lione Bruno Guimaraes, che la società francese vorrebbe cedere per almeno 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo se i francesi decidessero di venderlo in prestito oneroso con riscatto.

Il centrocampista Bruno Guimaraes potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe l'acquisto di Bruno Guimaraes per il centrocampo. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma il Lione potrebbe lasciarlo partire in prestito con riscatto.

Il suo eventuale arrivo si concretizzerebbe però solo in caso di cessioni importanti a centrocampo. Oltre a Ramsey potrebbe partire anche Arthur Melo, per il quale si parla di un interesse concreto dell'Arsenal. La società bianconera potrebbe venderlo a titolo temporaneo fino a giugno 2023 ma vorrebbe il riscatto del cartellino del giocatore.

In questo modo monetizzerebbe dal suo cartellino e potrebbe acquistare Bruno Guimaraes con la stessa modalità di pagamento con la quale Arthur Melo si trasferirebbe all'Arsenal.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Bruno Guimaraes potrebbe essere il rinforzo per il centrocampo a gennaio e sarebbe preferito a Denis Zakaria. Potrebbe arrivare anche una punta, a tal riguardo si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic. Diversi giornali sportivi parlano di un possibile approdo del giocatore della Fiorentina in prestito con riscatto a 60 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe il trasferimento alla società bianconera e avrebbe deciso di non accettare offerte che sarebbero arrivate da società inglesi.