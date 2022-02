La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera prima degli acquisti del Calciomercato estivo dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Ci sarà un incontro fra le parti in cui si deciderà il loro futuro professionale. Attualmente il giocatore che ha più possibilità di non prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera è il portiere, che vorrebbe andare a giocare titolare in una società del campionato italiano.

Se fosse confermata la sua partenza la Juventus dovrà trovare un secondo portiere affidabile. Si è parlato di un interesse concreto per Emil Audero, soprattutto perché il giocatore della Sampdoria è cresciuto nelle giovanili della Juventus e sarebbe utile anche per la lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League. Il portiere però ha un prezzo di almeno 10 milioni di euro. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di ingaggiare un secondo portiere a parametro zero, evitando la spesa sul cartellino. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe David Ospina, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno.

Il portiere Ospina potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare David Ospina a parametro zero a giugno in caso di partenza di Mattia Perin. Il portiere del Napoli piace perché bravo anche con i piedi, inoltre potrebbe accettare un ruolo da secondo portiere pur di giocare in una società che vuole vincere le competizioni.

Ospina potrebbe fare una nuova esperienza professionale perché la società campana potrebbe decidere di schierare titolare Alex Meret. Il colombiano è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus in caso di partenza di Perin. Altro giocatore che piace è Salvatore Sirigu, attuale portiere del Genoa che ha un contratto con la società ligure fino a giugno 2022 con opzione per la stagione successiva.

Il mercato della Juventus

La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti senza prezzo di cartellino sono stati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che non hanno di certo fornito prestazioni ideali anche in considerazione all'ingaggio guadagnato. Abbiamo parlato di Ospina, la società bianconera potrebbe rinforzare anche centrocampo e difesa con parametri zero. Piace Frank Kessié del Milan, sempre dalla società rossonera potrebbe arrivare il rinforzo nel settore difensivo. Parliamo di Alessio Romagnoli. Altri giocatori seguiti sono Paul Pogba e Luiz Felipe.