La Juventus è al lavoro alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Il Consiglio d'Amministrazione previsto per il 23 febbraio servirà anche per ufficializzare l'eventuale offerta per il prolungamento di contratto di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. C'è quindi il rischio che diversi giocatori possano lasciare a parametro zero la società bianconera. Anche la Juventus, però, potrebbe attingere al mercato dei parametri zero con diversi giocatori di qualità che potrebbero essere utili ai bianconeri.

Fra questi, sicuramente Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese, attualmente, guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, una somma che la Juventus difficilmente potrà sostenere. A parlare del possibile arrivo del centrocampista nella società bianconera è stato Rudy Galetti. Il giornalista sportivo, sul suo profilo Twitter, ha dichiarato che la Juventus è al lavoro per ingaggiare Pogba. Sarebbe pronta un'offerta da 9 milioni di euro a stagione più bonus. Un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna ma che potrebbe incrementarsi grazie ai bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

'La Juventus vuole Pogba. La società sta lavorando ad un contratto di 4 anni con un ingaggio di 9 milioni di euro più bonus a stagione da inviare a Mino Raiola '. Questo il post su Twitter di Rudy Galetti in merito al possibile trasferimento di Paul Pogba alla Juventus. Secondo il giornalista sportivo, il centrocampista francese potrebbe trasferirsi a parametro zero alla società bianconera.

Su Pogba ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Real Madrid, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il francese però dopo l'esperienza professionale dal 2012 al 2016 alla Juventus dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti europei, potrebbe decidere di rilanciarsi proprio nella società bianconera.

La stagione fin qui disputata da Pogba

Una stagione non ideale, quella fin qui disputata da Pogba, condizionata da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare diversi match. I risultati raccolti dal Manchester United non hanno neanche aiutato a migliorare le prestazioni di diversi giocatori della squadra inglese, fra cui anche quelle del francese. Pogba è stato protagonista in campionato con 12 match disputati, un gol e otto assist decisivi forniti ai suoi compagni. Il Manchester United, attualmente, è quarto in classifica a 20 punti dal Manchester City primo. È ancora impegnato in Champions League, dove sfiderà l'Atletico Madrid negli ottavi di finale.