La Juventus potrebbe essere una delle protagonista del Calciomercato estivo. Dopo aver effettuato investimenti da 100 milioni di euro per Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic a gennaio, la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno.

Ci sono diversi giocatori in scadenza che piacciono alla Juve. Si è parlato molto di un interesse concreto per Franck Kessié, che ha un contratto con il Milan a giugno. Nelle ultime ore diverse giornali sportivi sono tornati a parlare della possibilità di un ritorno di Paul Pogba a Torino.

Il francese gradirebbe l'approdo nella società bianconera per rilanciarsi dopo cinque stagioni non sempre al top al Manchester United. Il centrocampista ha deluso le aspettative, anche perché la società inglese non ha saputo costruire una rosa in grado di lottare per i primissimi posti nel campionato inglese e per vincere la Champions League. Non sarà però un ingaggio facile quello eventuale di Paul Pogba, considerando che il centrocampista francese guadagna attualmente circa 14 milioni di euro a stagione.

Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la Juventus dovesse cedere un giocatore importante, come De Ligt. L'olandese - oltre a garantire almeno 100 milioni di euro dalla vendita del cartellino - farebbe risparmiare circa 10 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

Pogba potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Paul Pogba potrebbe approdare alla Juventus a giugno. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United, arriverebbe quindi a parametro zero. Per accettare l'offerta della società bianconera dovrebbe però accontentarsi di un ingaggio minore rispetto a quello attuale, ossia al massimo di circa 10 milioni di euro a stagione.

Ci sarebbe - a sostegno di tutto ciò - il vantaggio dato dal Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Servirà però anche una cessione importante per agevolare l'approdo di Pogba alla Juventus. Potrebbe essere Matthijs De Ligt a lasciare la società bianconera a giugno.

Ci sono diverse società interessate al difensore centrale, fra cui Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare Paul Pogba, anche se non mancano le società interessate al giocatore. Fra queste c'è anche il Real Madrid, che cerca un giocatore di quantità e qualità per il centrocampo.

La società bianconera valuta anche altri giocatori a parametro zero per il reparto Mediano, come appunto Franck Kessié, che potrebbe accettare un ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione.