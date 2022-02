La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato di gennaio. La società bianconera ha investito circa 100 milioni di euro per acquistare il difensore Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Somma importante, attutita dalle cessioni di Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey. La società bianconera potrebbe decidere di rinforzarsi in maniera importante anche nel Calciomercato estivo. Serve un centrocampista oltre ad un difensore, anche senza la cessione di Matthijs De Ligt. A proposito di centrocampo, Allegri da sempre gradisce i giocatori fisici che sappiano garantire anche qualità.

Zakaria ne è la dimostrazione, il tecnico toscano lo ha elogiato in diverse interviste, sottolineando come lo svizzero si sia dimostrato subito importante per la Juventus.

Altro giocatore che piace ad Allegri è Naby Keita, il centrocampista guineano potrebbe lasciare il Liverpool anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. La società inglese starebbe già lavorando al sostituto, che potrebbe essere Frank Kessié, in scadenza con il Milan a giugno.

Il centrocampista Keita potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Naby Keita. Il centrocampista guineano del Liverpool in questa stagione non sta giocando molto, anche a causa dell'abbondanza a centrocampo degli inglesi.

Con un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe essere una delle ultime possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a giugno, considerando che sarà ad un anno dalla scadenza dell'intesa contrattuale con la società inglese.

Il Liverpool starebbe già lavorando al sostituto: si tratta di Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Keita sarebbe un rinforzo importante che garantirebbe fisicità e qualità al centrocampo della Juventus. L'eventuale arrivo del guineano, però, potrebbe dipendere dalla cessione di alcuni giocatori. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Arthur Melo.

Se dovessero partire entrambi, la Juventus potrebbe acquistare non solo Keita ma anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco.

Il mercato della Juventus

La Juventus a luglio potrà contare su diversi rinforzi importanti per il centrocampo. Ritorneranno dai rispettivi prestiti Filippo Ranocchia, attualmente al Vicenza, Niccolò Fagioli, protagonista nella Cremonese, e Nicolò Rovella, che nella prima parte della stagione ha dimostrato nel Genoa di poter essere un giocatore molto importante. Per la difesa, arriverà Federico Gatti, acquistato dal Frosinone a gennaio. Potrebbe arrivare anche Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.