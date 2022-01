La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. L'infortunio di Federico Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta. Si parla di un interesse concreto per Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe arrivare anche un centrocampista nel caso di partenza di Aaron Ramsey. La Juventus potrebbe effettuare gli investimenti più importanti a giugno, ritornando ad attingere al mercato dei parametri zero. A tal riguardo dalla stampa inglese arriva la notizia che la società bianconera potrebbe ingaggiare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Sul francese ci sarebbe l'interesse concreto anche del Paris Saint Germain e del Real Madrid. Sarebbe un ritorno quello di Pogba nella società bianconera, dopo che dal 2012 al 2016 è stato un riferimento del centrocampo bianconero.

Molto dipenderà però dalla volontà del francese di accettare una diminuzione del suo attuale ingaggio con il Manchester United. Il centrocampista francese guadagna circa 16 milioni di euro a stagione, uno stipendio che la Juventus che difficilmente potrebbe sostenere con l'attuale situazione economica. della società bianconera.

Il centrocampista potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero Paul Pogba a giugno.

Il centrocampista non dovrebbe prolungare il suo contratto con il Manchester United. Sul francese ci sarebbe anche l'interesse del Paris Saint Germain e del Real Madrid. Pogba alla Juventus ha avuto le sue migliori stagioni, diventando uno dei centrocampisti più forti del calcio europeo. Quattro stagioni in bianconero in cui ha vinto diverse competizioni nazionali arrivando anche in finale di Champions League nella stagione 2014-2015, persa contro il Barcellona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il suo arrivo potrebbe dipendere dalle cessioni che la Juventus riuscirà ad effettuare, in particolar modo quelle dei giocatori che hanno un ingaggio importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere a giugno Matthijs De Ligt. L'eventuale partenza del difensore potrebbe garantire un risparmio di circa 10 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

Altri giocatori che potrebbero partire sono Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Arthur Melo oltre ad Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid e per il quale la società bianconera vanta un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. Per quanto riguarda gli acquisti si valuta anche l'acquisto di una punta giovane e di qualità. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che dovrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione.