L'arrivo di Dusan Vlahovic è stato evidentemente sorprendente e inaspettato, non tanto l'investimento effettuato da 75 milioni di euro da parte della Juventus quanto per la tempistica. La punta ex Fiorentina aveva più volte dichiarato che la sua volontà era quella di rimanere nella società toscana fino a giugno. Alla fine però la Juventus ha voluto anticipare i tempi investendo una somma importante per un giocatore che già contro il Verona ha dimostrato di essere già importante per i bianconeri. Sorprende anche il 4-3-3 schierato da Allegri e la disponibilità dimostrata da Dybala e Morata nel garantire supporto difensivo.

La vittoria per 2 a 0 dà conferme importanti al tecnico toscano, che potrebbe affidarsi in diversi match al tridente offensivo. Come scrive Tuttosport i quattro mesi da qui a fine stagione saranno molto importanti per le punte bianconere. Dando per scontata evidentemente la permanenza di Dusan Vlahovic, la società bianconera valuterà chi potrà essere parte integrante della Juventus 2022-2023. Dybala già a febbraio incontrerà la società per il prolungamento dell'intesa contrattuale. Da valutare il futuro professionale di Moise Kean, in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton a giugno 2023, e quello di Morata, in prestito dall'Atletico Madrid.

La Juventus deciderà nella seconda parte della stagione chi sarà confermato a giugno

Come scrive il giornale sportivo Tuttosport le punte della Juventus si giocano il loro futuro professionale alla Juventus in questa seconda parte della stagione. L'innesto di Vlahovic già a gennaio darà la possibilità alla società e al tecnico Allegri di capire quali sono i giocatori che possono supportare l'ex Fiorentina, che anche contro il Verona ha dimostrato di essere un giocatore importante.

Allegri potrebbe affidarsi in diversi match al tridente offensivo Morata, Vlahovic e Dybala ma al posto dello spagnolo potrebbe giocare anche Kean. L'argentino invece potrebbe essere sostituito da Cuadrado ma anche da Aké, oramai promosso dall'under 23.

Possibile il riscatto del cartellino di Alvaro Morata a giugno

A proposito di Morata, la Juventus potrebbe acquistarlo a circa 35 milioni di euro dall'Atletico.

La società bianconera potrebbe decidere di incontrare l'Atletico Madrid per cercare di trovare un'intesa per una somma minore. La somma che la Juventus vorrebbe spendere per un eventuale riscatto dello spagnolo è di circa 20 milioni di euro, considerando che il giocatore ha 30 anni e 20 milioni di euro per il prestito sono già stati pagati dalla società bianconera. Di certo Morata ha dimostrato contro il Verona che con una punta vicino il suo rendimento è migliore. Sia lo spagnolo che Dybala sono stati i protagonisti degli assist contro il Verona rispettivamente per i gol di Zakaria e Vlahovic.