La Juventus, ieri 13 febbraio, ha pareggiato per 1-1 contro l'Atalanta in trasferta.

C'è stato un episodio in particolare ha fatto molto arrabbiare i tifosi della Juventus. Infatti, Hateboer ha fatto un fallo molto pericoloso su De Sciglio ma il giocatore dell'Atalanta è stato solo ammonito. I nerazzurri, invece, hanno recriminato per un intervento di Szczesny. Anche se secondo molti moviolisti l'episodio che ha visto coinvolto il

portiere della Juventus non era da cartellino rosso. In conferenza stampa, però, un giornalista ha voluto chiedere a Massimiliano Allegri un parere proprio su questo intervento.

Ma il tecnico livornese ha risposto chiedendo al cronista se avesse visto il fallo di Hateboer: "Pensavo che mi avrebbe chiesto del fallo su De Sciglio".

Botta e risposta in conferenza stampa

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha dovuto rispondere a una domanda sull'intervento fuori area di Wojciech Szczesny.

Il tecnico livornese, però, ha risposto chiedendo al giornalista che gli ha posto la domanda se avesse visto il fallo su De Sciglio. Ma il cronista forse non aveva visto l'episodio e ha risposto così ad Allegri: "Il contrasto su De Sciglio… qual è stato?". Il tecnico livornese allors ha ribattuto in maniera definitiva: "Eh non lo so… Dov’era? C’era alla partita?". L'allenatore della Juventus non è solito parlare di episodi arbitrali, ma in questo caso ha dovuto rispondere a una domanda ben precisa.

La Juventus adesso pensa al derby

La Juventus, dopo il pareggio di Bergamo, deve già pensare al prossimo impegno. Infatti i bianconeri dovranno preparare il derby torinese del 18 febbraio.

Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Danilo. Il goleador della gara contro l'Atalanta è stato ammonito ed essendo in diffida salterà la partita contro il Torino.

Per questo motivo, in difesa sulla destra ci sarà il rientro di Juan Cuadrado. Per il resto, invece, il tecnico livornese dovrà fare diverse valutazioni visto che poi il 22 febbraio ci sarà la partita contro il Villarreal.

La sensazione, però, è che la Juventus nel derby schiererà la formazione migliore. In particolare in attacco è probabile che vengano confermati Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

È possibile, però, che ci siano dei cambi a centrocampo, dove si dovrebbe rivedere Denis Zakaria. Insieme a lui ci saranno due elementi fra Arthur, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Weston McKennie.

In ogni caso la Juventus ha ancora diversi giorni per preparare la sfida contro il Torino. Dopodiché i bianconeri penseranno alla Champions League.