Domenica 13 febbraio alle ore 20:45 si giocherà Atalanta-Juventus, gara valida per il 25° turno di Serie A 21/22. La Dea, nella scorsa giornata, ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 a opera del Cagliari di Mazzarri: sardi in rete con la doppietta di Pereiro e orobici che hanno inutilmente replicato col goal di Palomino. La Vecchia Signora, invece, si è imposta per 2-0 tra le mura amiche contro l'Hellas Verona di Tudor, grazie alle reti dei neo acquisti Vlahovic e Zakaria.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra Atalanta e Juventus in gare del massimo campionato italiano risale al 16 dicembre 2020, quando il match terminò 1-1.

Atalanta, Musso squalificato

Mister Gasperini e la sua Atalanta provengono da quattro turni consecutivi, disputati tra Serie A e Coppa Italia, senza vittorie (2 sconfitte e 2 pareggi) e l'opportunità di tornare a fare bottino pieno con una diretta concorrente per un posto nella zona Champions League è ghiotta. Per provare a tornare alla vittoria, l'allenatore di Grugliasco potrebbe schierare il 3-4-1-2, con Rossi a difesa dei pali. Terzetto che avrà buone chance di essere composto da Djimsiti, Demiral e Toloi. Cerniera di centrocampo che, invece, potrebbe essere formata, almeno inizialmente da Freuler e De Roon a far da filtro in mezzo al reparto, con Maehle che agirà come ala sinistra e Zappacosta che si posizionerà sul versante opposto.

La trequarti campo orobica, infine, dovrebbe essere occupata da Pessina, mentre Muriel e Malinovskyi saranno presumibilmente il tandem d'attacco. Non saranno dell'incontro Zapata e Miranchuk per infortunio e Musso per squalifica, mentre saranno da valutare del condizioni di Ilicic.

Juventus, out Chiesa e Chiellini

Massimiliano Allegri e la sua Juventus affronteranno il delicato match in trasferta contro la Dea non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Chiellini e Chiesa, mentre le condizioni fisiche di De Winter necessiteranno di ulteriori valutazioni.

Per battere gli orobici, il tecnico toscano potrebbe schierare il 4-3-3, con Szczesny come estremo difensore. Quartetto che avrà ottime possibilità di essere formato de Ligt e Bonucci in mezzo, con Danilo a destra e De Sciglio che si piazzerà sul versante sinistro. Al centro del campo, invece, i titolari dovrebbero essere Rabiot, Locatelli e Zakaria.

Il tridente offensivo della Vecchia Signora, infine, sarà probabilmente composto da Vlahovic al centro con Morata alla sua sinistra e Dybala a destra.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta (3-4-1-2): Rossi, Djimsiti, Toloi, Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta, Pessina, Muriel, Malinovskyi. Allenatore: Gasperini.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio, Rabiot, Zakaria, Locatelli, Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.