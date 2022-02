La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic dimostrano come la società bianconera voglia raggiungere uno dei quattro posti nel campionato italiano e arrivare fino in fondo in Coppa Italia e in Champions League. Zakaria potrebbe non essere l'unico svizzero a trasferirsi alla Juventus nel 2022. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe acquistare il difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji.

In scadenza di contratto a giugno 2023 il giocatore potrebbe lasciare la società tedesca a giugno per circa 30 milioni di euro. La sua cessione potrebbe concretizzarsi considerando che il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Niklas Sule, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine stagione.

Il difensore Akanji potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Manuel Akanji nel Calciomercato estivo. Potrebbe essere lo svizzero del Borussia Dortmund il rinforzo per la difesa, soprattutto se dovesse partire Matthijs de Ligt. L'olandese potrebbe lasciare la società bianconera per circa 100 milioni di euro.

Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, su tutte il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco e il Chelsea. L'eventuale arrivo di Akanji potrebbe concretizzarsi anche in caso di conferma di de Ligt. L'età avanzata di Chiellini e Bonucci potrebbe agevolare un altro innesto difensivo. Se dovesse partire de Ligt i rinforzi potrebbero essere due: oltre ad Akanji potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il difensore alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023.

La stagione fin qui disputata dal difensore Akanji

La stagione disputata fino ad adesso da Akanji conferma l'importanza del difensore svizzero per il Borussia Dortmund. 17 i match giocati nel campionato tedesco a cui bisogna aggiungere 5 match di Champions League, uno di Supercoppa di Germania e 3 di Coppa di Germania.

Il giocatore va in scadenza di contratto nel 2023. Proprio per questo potrebbe arrivare a prezzo agevolato alla Juventus a giugno. Su Akanji ci sarebbe l’interesse concreto anche del Manchester United, alla ricerca di un rinforzo importante in difesa. Il difensore oltre ad essere un riferimento del Borussia Dortmund lo è anche della nazionale svizzera, con la quale ha raggiunto la qualificazione al mondiale in Qatar che si disputerà a dicembre.