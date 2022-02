La società della Juventus si sta mettendo al lavoro per valutare il prolungamento dei contatti a diversi giocatori in scadenza il 30 giugno. Sono ancora in ballo quelli relativi a Dybala, Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi.

Si cerca l'intesa per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala

Dopo aver chiuso un mercato di gennaio ambizioso, ora la Juventus deve pensare a sistemare la situazione relativa ai rinnovi dei giocatori col contratto in scadenza a fine giugno.

Il primo su tutti è Paulo Dybala, l'attaccante argentino vorrebbe una cifra intorno ai 10 milioni di euro, mentre la dirigenza bianconera pare disposta a offrire al giocatore 7 milioni a stagione.

In questi giorni dovrebbero incontrarsi il procuratore Jorge Antun con la società bianconera per capire come procedere. Secondo alcune indiscrezioni, in caso di mancato rinnovo, ci sarebbe in "agguato" l'Inter, che da alcune settimane starebbe monitorando con molta attenzione l'evolversi della vicenda.

Arrivano invece buone sensazioni sul rinnovo di Juan Cuadrado, il laterale colombiano potrebbe continuare a vestire la maglia bianconera per un altro anno (a cifre simili a quelle percepite attualmente) con opzione per il secondo.

Anche Mattia De Sciglio potrebbe restare in bianconero: nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro fra il club e il suo agente. Si cerca anche l'intesa con Federico Bernardeschi.

A entrambi i calciatori potrebbe essere proposto un contratto leggermente meno oneroso rispetto a quello in vigore attualmente.

Infine anche il portiere Mattia Perin ha il contratto in scadenza a giugno. In questo caso andrà capito se l'estremo difensore vorrà restare in bianconero per fare il secondo portiere o se preferirà andare in una squadra che lo faccia giocare da titolare.

Il colpo dell'estate potrebbe essere Zaniolo dalla Roma

In estate la Juventus potrebbe tornare alla carica per cercare di rinforzare la propria rosa. Molti sono gli obiettivi sul taccuino del dirigente bianconero Cherubini: uno su tutti sarebbe Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista offensivo della Roma, in queste ultime settimane viene spesso accostato dai media sportivi alla Juventus. Il valore del suo cartellino sarebbe di circa 40 milioni di euro, una cifra che i bianconeri potrebbero provare ad abbassare mediante l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica.