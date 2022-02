Nonostante il Calciomercato invernale sia finito da neanche due settimane, il Milan e l'Inter sarebbe già a lavoro in vista della prossima stagione. In particolare, le milanesi starebbe effettuando delle grandi manovre per puntellare il centrocampo.

Il Milan, infatti, è alle prese con l'oramai telenovela inerente il rinnovo di Franck Kessié, che ha rifiutato anche le ultime offerte rossonere e il cui futuro sembra destinato a essere lontano da Milanello. Il contratto del giocatore scadrà a giugno e l'idea di poterlo comprare a parametro zero attira le attenzioni di numerosi club europei, tra cui ci sarebbe anche l'Inter.

Il Milan pensa già all'erede dell'ivoriano: piace anche Renato Sanches

Nonostante la trattativa per il rinnovo tra Milan e calciatore duri oramai da mesi, la distanza tra offerta e richiesta continua a essere elevatissima, quasi insormontabile. L'entourage del calciatore, infatti, continua a chiedere un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione, mentre l'offerta più alta fatta dai rossoneri non arriva neanche ai sei milioni di euro.

In questa situazione, dunque, il Milan (come lecito) non vuole farsi trovare impreparato e per questo sta già sondando il terreno in cerca di un sostituto. I nomi, in questo senso, sono due. Il primo è quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lille.

I rapporti con il club francesi sono ottimi (anche in virtù della trattativa per arrivare a Botman) e anche il calciatore sembrerebbe essere disposto al trasferimento in Italia.

La seconda soluzione, invece, viene direttamente dalla Serie A e risponde al nome di Jordan Veretout, centrocampista della Roma dai piedi decisamente educati, come dimostrano le sue statistiche: 16 i gol e 2 gli assist messi a segno nelle ultime due stagioni dal giocatore.

I nerazzurri cercano di replicare l'operazione Calhanoglu

I nerazzurri, invece, dovranno fare i conti con i numerosi addii previsti in mezzo al campo. Nel prossimo mese di giugno, infatti, andranno in scadenza i contratti di Vecino e di Vidal (anche se, quest'ultimo, presenta una opzione di rinnovo per una ulteriore stagione).

Anche Sensi, ora in prestito alla Sampdoria, sembra essere destinato all'addio.

Per questi motivi l'Inter ha subito avviato i discorsi con il Sassuolo per comprare Frattesi, tra i giocatori che più hanno sorpreso in questi mesi di campionato. Ma il giovane neroverde potrebbe non bastare ed ecco l'idea di Marotta di inserirsi nella querelle di Kessié. Non sarebbe comunque la prima volta che i nerazzurri approfitterebbero delle difficoltà dei cugini sul versante rinnovi: quanto successo con Calhanoglu nella scorsa stagione, d'altronde, è ancora sotto gli occhi dei tifosi.