In queste ore la Juventus è tornata a Torino dopo la partita di Champions League contro il Villarreal. I bianconeri hanno disputato una buona gara e sono passati in vantaggio dopo trentadue secondi grazie a Dusan Vlahovic. Ma nel secondo tempo la Juventus ha commesso un errore difensivo e il Villarreal ha trovato il pareggio. Adesso i bianconeri si giocheranno tutto nella partita di ritorno. Ma la notizia più brutta per la Juventus è arrivata nella tarda serata del 22 febbraio: visto che Weston McKennie è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo aver riportato un infortunio al piede.

La diagnosi per il numero 14 juventino è stata impietosa: frattura del secondo e del terzo metatarso del piede sinistro. Per McKennie si teme uno stop di circa due mesi.

Juventus rientrata a Torino

La Juventus in queste ore è tornata a Torino e la squadra si è subito spostata al JTC della Continassa per allenarsi. Infatti, sabato 26 febbraio, i bianconeri saranno in campo per affrontare l'Empoli. Per questa partita, però, Massimiliano Allegri avrà diverse assenze e l'emergenza purtroppo sarà maggiore rispetto alla Champions League. Weston McKennie e Alex Sandro sono usciti malconci dalla sfida contro il Villarreal. L'americano ha riportato una frattura al piede e poco fa è stato al JMedical per fare ulteriori accertamenti.

Adesso si aspetta il comunicato ufficiale della Juventus per capire come esattezza i tempi di recupero. In ogni caso l'americano non dovrebbe rientrare prima di due mesi. Contro l'Empoli sarà out anche Alex Sandro, che si aggiunge alle assenze di Federico Chiesa, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e probabilmente Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino dovrebbe aver ripreso a correre ma difficilmente potrà rientrare. La speranza è che qualcuno possa rientrare per la partita di Coppa Italia del 2 marzo. Dunque, contro l'Empoli in difesa ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci al fianco di Matthijs De Ligt, mentre sulla destra agirà Danilo e a sinistra probabilmente ci sarà Luca Pellegrini.

In attacco, invece, si ripartirà da Dusan Vlahovic e al suo fianco ci sarà uno fra Moise Kean e Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe riposare in vista della Coppa Italia. A centrocampo ovviamente mancherà Weston McKennie e al suo posto giocherà Zakaria.

Vlahovic da record

Dusan Vlahovic nella gara contro il Villarreal ha trovato il suo primo gol in Champions League e la sua rete è arrivata dopo appena 32 secondi. Il numero 7 juventino non ci ha messo molto a prendere confidenza con la massima competizione europea. La sua rete ha tenuto la Juventus in vantaggio sul Villarreal per più di metà partita, ma nel secondo tempo complice un errore difensivo è arrivato il pari degli spagnoli. Ma i bianconeri hanno le chance di giocarsi il passaggio del turno nel match di ritorno.

Dusan Vlahovic, tramite Instagram, ha commentato il pareggio ottenuto dalla Juventus in Spagna: "Che emozione la prima in Champions, peccato per il risultato finale ma mancano 90 minuti". DV7 si è detto fiducioso in vista del ritorno visto che la Juventus giocherà in casa con il supporto dei suoi tifosi.