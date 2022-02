L'Inter potrebbe rivoluzionare l'attacco in vista della prossima stagione dopo le difficoltà dimostrate nelle ultime settimane. I nerazzurri sono alla ricerca di valide alternative a Lautaro Martinez e Edin Dzeko, che sono gli unici che dovrebbero restare, salvo clamorose offerte. Per questo motivo il club meneghino si sta guardando intorno e avrebbe messo gli occhi in casa Manchester United. Nel mirino, infatti, sarebbe finito Anthony Martial, attualmente in prestito al Siviglia.

La Juventus, al contrario, è pronta a rivoluzionare il reparto difensivo dato che Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi.

I bianconeri seguono diverse piste e tra queste ci sarebbe Martinez Quarta, attualmente in forza alla Fiorentina.

Inter su Martial

L'Inter è in cerca di rinforzi per l'attacco in vista della prossima estate e sono tanti i nomi sondati in queste ultime settimane. I nerazzurri cercano giocatori che possano giocare sia con Lautaro Martinez che con Edin Dzeko, non più giovanissimo e per questo è impensabile che possa continuare a giocare tre partite in una settimana ad alti livelli.

L'ultimo nome finito sul taccuino è quello di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United. L'attaccante francese è stato ceduto in prestito secco al Siviglia a gennaio e a giugno bisognerà discutere del suo futuro.

Il club meneghino ha avviato i contatti con i Red Devils, anche grazie agli ottimi rapporto che ci sono tra le due società, come dimostrano i trasferimenti a Milano negli anni scorsi di Young, Sanchez e Romelu Lukaku su tutti. Numeri deludenti in questa stagione per il classe 1995, che ha realizzato una sola rete in otto presenze in Premier League, mentre in Liga sono tre le partite giocate, con un assist all'attivo.

La sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma Ausilio e Marotta puntano a strappare Martial con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che possa diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. In questo modo i nerazzurri potranno valutare da vicino l'investimento e capire se vale la pena riscattarlo.

Juventus su Martinez Quarta

Se l'Inter cerca un rinforzo in attacco, la Juventus è in cerca di innesti per il reparto arretrato visto che Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e non danno garanzie dal punto di vista fisico. Il nome finito nel mirino della società bianconera è quello di Lucas Martinez Quarta, che con la Fiorentina sta disputando una buona stagione. I viola valutano il centrale argentino almeno 25 milioni di euro dopo averlo acquistato dal River Plate per 6 milioni nel 2020. La società bianconera, dal proprio canto, vorrebbe mettere sul piatto 15 milioni e il cartellino di uno tra Luca Pellegrini e Daniele Rugani. Bisognerà vedere se basterà o se il club di Commisso chiederà almeno 20 milioni di conguaglio.