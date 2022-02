La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio, sorprendendo gran parte degli addetti ai lavori. Si è parlato molto dei problemi economici della società bianconera nelle ultime settimane e dell'aumento di capitale effettuato di circa 400 milioni di euro. Gli investimenti effettuati per Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti dimostrano però la forza economica della società bianconera, che ha però effettuato anche cessioni importanti come quelle di Bentancur e Kulusevski al Tottenham e di Ramsey ai Glasgow Rangers. E a proposito di partenze, la Juventus potrebbe decidere di farne diverse anche a giugno.

Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla Champions League, se non dovesse arrivare potrebbe partire Matthijs de Ligt. Il difensore è attualmente uno dei giocatori più seguiti dalla principali società europee, per la qualità ma anche per la sua giovane età. A 23 anni rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. Fra quelle interessate ci sarebbe il Chelsea e il Barcellona. Secondo la stampa spagnola potrebbe offrire circa 100 milioni di euro per il cartellino del difensore. La Juventus attualmente non vorrebbe vendere de Ligt ma se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League, potrebbe concretizzarsi la sua partenza.

Tale partenza potrebbe garantire una somma importante da utilizzare sul mercato. Anche perché l'eventuale sostituto di De Ligt potrebbe arrivare a parametro zero. La società bianconera potrebbe ingaggiare a giugno Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Sempre dal Milan potrebbe arrivare il rinforzo a centrocampo.

Parliamo di Frank Kessié, che darebbe fisicità ma anche impostazione di gioco alla Juventus. Piace anche Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno.

La Juventus è attesa da settimane importanti per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Si attende soprattutto l'incontro con Paulo Dybala, per il quale si parla di un interesse concreto di diverse società. Fra queste spicca il Manchester City, la società inglese potrebbe offrire un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione più una somma di 20 milioni di euro alla firma dell'intesa contrattuale con il giocatore. Se dovesse partire la Juventus potrebbe sostituirlo con uno fra Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.