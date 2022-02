La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia che la qualifica alle semifinali. I bianconeri giocheranno contro la Fiorentina, in un match evidentemente sentito da Dusan Vlahovic. La punta è stata protagonista contro gli emiliani segnando il gol del 2 a 1 a pochi minuti dalla fine del match. Tante le azioni da gol della Juventus, una su tutte il palo colpito da Matthijs De Ligt. Il difensore olandese potrebbe lasciare la società bianconera a giugno. Diverse le interessate al giocatore, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere un difensore affidabile.

A 23 anni può ancora crescere molto e diventare uno dei migliori difensori. La Juventus potrebbe decidere di cederlo cercando di monetizzare dal suo cartellino e successivamente investire nei ruoli che hanno bisogno di qualità, in particolar modo il centrocampo. Si parla molto di un interesse concreto del Paris Saint Germain, del Bayern Monaco e del Chelsea per De Ligt. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe lasciarlo partire per circa 90 milioni di euro. La cessione di De Ligt sarebbe utile dal punto di vista economico, considerando che il difensore è stato acquistato nel 2019 per circa 75 milioni di euro

Il difensore De Ligt potrebbe essere venduto per circa 90 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare offerte da circa 90 milioni di euro per Matthijs de Ligt. Il difensore potrebbe essere uno dei partenti nel Calciomercato estivo.

La vendita del suo cartellino garantirebbe una somma importante che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di un terzino e di un centrocampista. Come sostituto di De Ligt oltre a Gatti, già acquistato dalla Juventus e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, potrebbe arrivare uno fra Bremer, Rudiger e Romagnoli.

Il difensore brasiliano del Torino ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale fino a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Arriverebbero a parametro zero invece il difensore del Chelsea o eventualmente quello del Milan, essendo in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno.

Il classe 1993 tedesco vorrebbe un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, Romagnoli potrebbe accontentarsi di circa 3-4 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Se dovesse arrivare una somma importante dalle cessioni, la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per acquistare il sostituto. Tale somma potrebbe essere utilizzata per investire su un centrocampista di qualità. Piace Ryan Gravenberch, in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno 2023 e valutato circa 40 milioni di euro.