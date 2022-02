La Juventus dopo aver acquistato Gatti, Zakaria e Vlahovic a gennaio potrebbe continuare a rinforzarsi in maniera decisa anche durante il Calciomercato estivo. Le dichiarazioni di Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Verona hanno lasciato intendere proprio questo. Soprattutto a centrocampo ci si attendono altri investimenti importanti, che possano migliorare in qualità il gioco bianconero. Allegri da sempre gradisce giocatori fisici e qualitativi. Nelle ultime ore diversi giornali sportivi parlano di un possibile interesse della Juventus per Renato Sanches.

Si è parlato del portoghese come possibile rinforzo del Milan, ma il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio che vorrebbe il giocatore del Lille. Vorrebbe circa 6 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio che la società rossonera non vorrebbe garantire. Potrebbe farlo invece la Juventus, che sarebbe agevolata nell'acquisto di Renato Sanches anche dall'ottimo rapporto professionale con l'agente sportivo del portoghese Jorge Mendes.

Il centrocampista Renato Sanches potrebbe arrivare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Renato Sanches a giugno. Il portoghese potrebbe lasciare il Lille per circa 20 milioni di euro. Vorrebbe guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione, ingaggio che la società bianconera potrebbe garantirgli soprattutto nel caso in cui dovessero partire dei centrocampisti.

Uno di questi è Aaron Ramsey attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, ma che difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese. Se però dovessero fare una seconda parte di stagione importante potrebbe essere ceduto in Inghilterra. Da valutare anche il futuro professionale di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

Il centrocampista Renato Sanches è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Piace molto anche Ryan Gravenberch, che però ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e soprattutto è seguito anche al Real Madrid. L'olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e lascerà l'Ajax a giugno in caso di mancato prolungamento dell'intesa contrattuale con la società olandese.

Arriverebbe invece a titolo gratuito Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. A differenza dell'olandese però potrebbe chiedere un ingaggio importante di almeno 7 milioni di euro a stagione. Ci si attendono investimenti importanti anche nel settore avanzato. Fra i giocatori graditi ci sarebbe il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo, valutato circa 40 milioni di euro.