La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Dopo essere stata la protagonista del mercato di gennaio la società bianconera dovrà lavorare alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, per il quale si parla anche di una possibile offerta da parte dell'Inter e del Manchester City. L'argentino è stato argomento di discussione di Gaetano Miccichè, il vicepresidente del Palermo è stato intervistato da Radio Punto Nuovo per ricordare anche Maurizio Zamparini, storico presidente del Palermo (con il quale ha collaborato professionalmente nella società siciliana) scomparso in questi giorni all'età di 80 anni.

Proprio Zamparini quando era in rossonero acquistò il giovane Dybala, che diventò un riferimento della società siciliana fino all'approdo nella Juventus nel 2015.

Miccichè ha invitato l'argentino a fare una nuova esperienza professionale, in una società che lo rispetti e lo ami veramente. Secondo il vicepresidente del Palermo il giocatore non ha l'affetto di società e tifoseria della Juventus. Per questo gli ha suggerito un trasferimento al Napoli.

Gaetano Miccichè ha parlato del giocatore della Juventus Paulo Dybala

"Dybala fu molto vicino al vestire l’azzurro del Napoli, lo furono molti giocatori del Palermo. Anche Pastore, ci fu un momento in cui ce lo chiese il Napoli", sono queste le dichiarazioni di Miccichè in riferimento a due argentini che sono stati dei punti di riferimento del Palermo prima del trasferimento in altre società, Dybala alla Juventus e Pastore al Paris Saint Germain.

A proposito del giocatore bianconero Miccichè ha aggiunto: "Consiglierei a Dybala di andare al Napoli, alla Juventus non è rispettato, non è veramente amato". Secondo il vicepresidente del Palermo l'argentino ha bisogno dell'affetto e del supporto dei sostenitori, come è successo quando era un giocatore della società siciliana.

Per questo Napoli potrebbe essere un'esperienza professionale ideale per Dybala.

Il vicepresidente del Palermo ha voluto dedicare un pensiero a Zamparini, scomparso di recente

il vicepresidente del Palermo Gaetano Miccichè ha voluto ricordare anche Maurizio Zamparini, scomparso di recente. Il dirigente della società siciliana ha sottolineato il buon rapporto non solo professionale ma anche umano avuto con l'imprenditore.

Secondo il dirigente della società siciliana Zamparini era un rivoluzionario e innovatore. A detta di Miccichè se lo avessero lasciato lavorare il calcio ne avrebbe avuto molti benefici.