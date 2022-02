La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale con gli acquisti di Denis Zakaria, Federico Gatti e Dusan Vlahovic. Soprattutto l'arrivo della punta ex Fiorentina ha suscitato molto clamore mediatico per la modalità in cui si concretizzato il suo approdo nella società bianconera. Investimento da 75 milioni di euro più bonus per uno dei migliori giovani del calcio europeo insieme a Erling Haaland e Kylian Mbappé. L'arrivo di Vlahovic sembrava potesse agevolare l'addio di Morata, per il quale si parlava di un possibile trasferimento al Barcellona.

Alla fine, però, lo spagnolo è rimasto nella società bianconera e rispetterà il prestito fino a giugno con il quale l'Atletico Madrid lo ha ceduto temporaneamente alla Juventus. Lo spagnolo sembra essere ritornato molto importante per la Juventus, tanto che si torna a parlare di un possibile acquisto a titolo definitivo del suo cartellino da parte della società bianconera a giugno. Come è noto, la Juventus potrebbe acquistarlo pagando una somma di circa 35 milioni di euro. Il direttore sportivo Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, potrebbero incontrare la società spagnola per provare a trattare il suo acquisto a titolo definitivo.

La Juventus potrebbe decidere di riscattare il cartellino di Morata a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di riconfermare Alvaro Morata anche in futuro. La società bianconera potrebbe decidere di riscattare lo spagnolo, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. Di certo l'arrivo di Vlahovic potrebbe valorizzarlo ulteriormente, avendo accanto un giocatore fisico come l'ex Fiorentina.

Molto dipenderà dalla seconda parte della stagione ma se fino qualche settimana fa si parlava di addio dello spagnolo, negli ultimi giorni le cose sembrano essere cambiate. La Juventus potrebbe decidere di incontrare magari verso aprile e maggio l'Atletico Madrid per parlare del riscatto di Morata e cercare di diminuire la somma da investire per il giocatore.

Servirebbero circa 35 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo, come da intesa raggiunta fra le due società risalente all'estate 2020.

Lo spagnolo Morata è arrivato alla Juventus nell'estate 2020

Come è noto, Morata venne acquistato in prestito oneroso dall'Atletico Madrid per circa 10 milioni di euro con diritto di riscatto per 45 milioni di euro a giugno 2021. C'era la possibilità però anche di prolungare il prestito per un'altra stagione pagando ulteriori 10 milioni di euro e posticipando l'eventuale riscatto del cartellino per 35 milioni di euro a giugno 2022. Quest'ultima, la modalità di pagamento decisa dalla società bianconera. Intanto, sarà interessante capire l'impatto che avrà Vlahovic sia con Morata che con Dybala.