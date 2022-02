La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il mercato. Molte delle trattative dipenderanno dalle conferme o meno dei giocatori in scadenza a giugno. Ci si riferisce a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Potrebbero concretizzarsi inoltre diverse cessioni importanti a giugno, soprattutto di quei giocatori che hanno un ingaggio importante e che non stanno rendendo come ci aspettava. Fra questi spiccano Alex Sandro e Arthur Melo. Il terzino andrà in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe essere ceduto per circa 12 milioni di euro.

Il centrocampista piace invece al Paris Saint Germain, in particolar modo a Mauricio Pochettino. La società bianconera lo valuta circa 30 milioni di euro ma potrebbe accettare una contropartita tecnica a centrocampo. Piace molto Leandro Paredes, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato del giocatore brasiliano.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Paris Saint Germain e Juventus potrebbe effettuare uno scambio di mercato a giugno. Arthur Melo potrebbe essere coinvolto in uno scambio di mercato: il brasiliano si traferirebbe nella società francese, Leandro Paredes in quella bianconera, in uno scambio che potrebbe definirsi alla pari considerando il prezzo di mercato simile fra i due centrocampisti.

Paredes potrebbe essere il rinforzo ideale per migliorare la qualità del centrocampo bianconero, con Allegri che potrebbe schierare Locatelli e Zakaria mezzali. Nel match fra Paris Saint Germain e Real Madrid Paredes è stato uno dei migliori della squadra francese supportando in maniera importante Verratti a centrocampo. L'argentino non è considerato un titolare da Pochettino, per questo l'eventuale conferma del tecnico anche nella stagione 2022-2023 potrebbe agevolare la usa partenza.

In questa stagione Paredes ha disputato fino ad adesso 12 match in campionato, con 2 assist decisivi forniti ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa di Francia e 4 match in Champions League, 1 di questi proprio contro il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti a giugno oltre a quelle di Alex Sandro e Arthur Melo.

La società bianconera potrebbe accettare offerte per Adrien Rabiot, anche lui come il terzino brasiliano in scadenza di contratto nel 2023. Altro nome per il quale si parla di possibile partenza a giugno in caso di offerta importante è Matthijs de Ligt. Se dovesse partire potrebbe arrivare il difensore Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.