La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Gli acquisti di Denis Zakaria e di Dusan Vlahovic, oltre a quello di Federico Gatti che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, ne sono la dimostrazione. Tutti investimenti agevolati anche da tre cessioni come quelle di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e di Aaron Ramsey al Glasgow Rangers. Il mercato della società bianconera potrebbe essere importante anche in estate, anche perché nel 2023 la Juventus festeggia il centenario della proprietà della Famiglia Agnelli.

Il primo presidente fu Edoardo Agnelli, padre di Gianni e Umberto Agnelli. Proprio il figlio di Umberto Andrea, attuale presidente della società bianconera, potrebbe regalare un importante acquisto ai sostenitori bianconeri per la stagione 2022-2023. Secondo le ultime notizie di mercato provenienti dalla Spagna potrebbe essere Mohamed Salah il rinforzo per il settore avanzato a giugno. Soprattutto se non dovesse essere riscattato il cartellino di Alvaro Morata, attualmente in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid a 35 milioni di euro.

Salah potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnolo il presidente della Juventus potrebbe regalare ai sostenitori bianconeri per il centenario della famiglia Agnelli come proprietaria della società l'acquisto di Mohamed Salah.

L'egiziano anche in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per il Liverpool risultando decisivo non solo nel campionato inglese ma anche in Champions League. Con il contratto in scadenza a giugno 2023 in estate potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato. Si parla di una valutazione di mercato di circa 55 milioni di euro, molto meno rispetto al prezzo attuale di circa di circa 100 milioni di euro.

In questa stagione Salah ha disputato fino ad adesso 26 match segnando 23 gol, 16 nel campionato inglese con 9 assist decisivi ai suoi compagni e 7 in Champions League. Una stagione fin qui disputata in cui sta dimostrando di essere decisivo. Per questo il suo acquisto potrebbe migliorare in maniera evidente la Juventus nelle competizioni europee e magari aiutarla a raggiungere la tanto attesa Champions League.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito al possibile approdo di Mohamed Salah alla Juventus a giugno non trovano riscontro fra i giornali sportivi italiani. Difficile che la società bianconera possa acquistare un giocatore di 30 anni che ha un prezzo importante di cartellino ma anche di ingaggio. La società potrebbe invece investire su un giocatore giovane e di qualità, come è successo con l'arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic che potrebbe sbloccare la cessione di de Ligt.